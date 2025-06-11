最便宜市值型ETF！00663L今恢復交易　分割後首日漲幅逾12%

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

國泰投信旗下正向二倍ETF「國泰臺灣加權正2（00663L）完成「1拆7」分割，於今（11）日以證交所公布之參考價24.3元恢復交易，根據公告資料昨（10）日基金淨值為26.98元，這代表未來一張僅需約2萬多元即可進行交易，成為最便宜的台股市值型ETF，受到大盤上漲激勵，到10點半左右，00663L上漲2.92元或漲幅12.02%，股價暫報27.22元。

ETF分割接力，繼00663L之後，元大台灣50（0050）於今日展開每單位「1拆為4」的分割，昨日股價收在188.65元，證交所最新公告指出，0050分割後預計於6月18日恢復交易，交易參考價試算是以淨值暫估。

[廣告]請繼續往下閱讀...

00663L分割前6/3日最後價格為170.15元，分割後成為市場上唯一市價不到30元的台股正2 ETF，主要有3大優勢，首先為價格更親民，大幅降低投資門檻，讓小資族與策略型投資人更容易參與台股大盤的上漲行情，擴大投資參與度；其次，價格降低有助於靈活執行投資策略，投資人可更有效進行分批進場、資金配置等操作，提升資金運用效率；最後，投資門檻降低有望提升流動性與成交量，吸引更多市場參與者，進一步強化00663L的市場表現與交易便利性。

00663L具備追蹤台灣加權指數「當日兩倍」報酬的特性，成為投資人進行短線操作與趨勢交易的重要工具，基金經理人蘇鼎宇指出，00663L適合在「趨勢明確」的市場環境中進行配置，尤其在台股出現大幅拉回時，正是短線搶反彈的良機。

當台股加權指數單日上漲5%，台股正2 ETF理論上將上漲約10%。然而在實際操作中，若市場呈現連續上漲的明確趨勢，其報酬表現往往優於預期，例如當加權指數連續兩日各上漲5%，總報酬率為10.25%，而正2報酬率則可達21%，並非只有20.5%，展現出「漲多」的特性。相反地，在市場連續下跌的情況下，正2的跌幅也可能略低於預期，以加權指數連兩日各下跌5%為例，總報酬率為-9.75%，而正2的報酬率為-19%，而非-19.5%。這顯示在趨勢明確的下跌行情中，台股正2 ETF雖具槓桿效果，但跌幅相對收斂。惟須注意在大盤盤整時的表現將較為不利，投資人應控管自身風險，以紀律來進行投資。