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英特爾、宏碁智醫合作　透過AI縮短眼部病變檢測時間

▲▼透過AI解決方案，患者無需進行散瞳，只要透過眼底攝影機即可拍攝眼底的高解析度影像，並將詳細的掃描結果傳送至連接的宏碁AI PC。（圖／英特爾提供）

▲透過AI解決方案，患者無需進行散瞳，只要透過眼底攝影機即可拍攝眼底的高解析度影像。（圖／英特爾提供）

記者高兆麟／台北報導

宏碁智醫的AI輔助診斷軟體，與英特爾軟硬體技術結合，現在只需幾秒鐘就能提供準確的診斷結果。宏碁智醫的AI輔助軟體VeriSee DR用於輔助診斷糖尿病視網膜病變，而針對年齡性黃斑部病變則有VeriSee Age-related Macular Degeneration為輔助篩檢工具。這些工具的檢測結果皆採用搭載Intel Core Ultra處理器的宏碁筆記型電腦進行處理和儲存，全程無需網路連線。

這些診療輔助工具提升了醫生的生產力和效率，同時在安全的醫療環境中保護了患者資料的隱私，讓醫生和患者更加安心。由於所有的AI資料運算都在AI PC上完成，即使在醫院以外的環境也能進行診斷，有助於提升遠距醫療服務。

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VeriSee DR和VeriSee AMD這兩項技術目前已在13個國家推出，透過此AI解決方案，協助醫護專業人員縮短診斷時間並提升患者照護。

透過AI解決方案，患者無需進行散瞳，只要透過眼底攝影機即可拍攝眼底的高解析度影像，並將詳細的掃描結果傳送至連接的宏碁AI PC，隨後AI軟體將分析每張影像，能夠迅速得到分析結果，患者不再需要在擁擠的診所中使用散瞳劑，並等待數小時藥效發揮作用後才能進行眼科檢查。

此外，該設備便於攜帶，攝影鏡頭和AI PC可以裝在行李箱大小的箱子中，並且無需網路連接即可提供檢測結果，可服務偏鄉地區或非大型醫院服務範圍內的患者。謝易庭醫師強調，這項AI解決方案並非取代醫師，而是提升患者照護標準的重要工具。

這項解決方案由宏碁集團旗下子公司宏碁智醫在台灣推出，宏碁智醫將AI推論技術帶給最需要的第一線人員和地點，推動AI醫療影像進程，其中包括擁有7,500名醫療專家的國家級教學醫學中心臺灣大學醫學院附設醫院等醫療機構。

除了VeriSee DR和VeriSee AMD，宏碁智醫也為醫院提供第三款AI篩檢軟體：VeriOsteo OP，為骨質密度異常篩檢軟體，該軟體已獲得衛生福利部食品藥物管理署核准使用。

宏碁智醫董事長兼執行長連加恩博士表示：「透過OpenVINO，軟體的啟動時間減少70%，每張影像的分析時間縮短90%，記憶體使用量則減少了90%。這些AI解決方案能夠針對眼科疾病和異常骨質密度進行快速篩檢，協助醫院和醫師提高篩檢準確性和速度，並讓醫師能及早介入治療疾病。」

宏碁智醫的三項解決方案已在台灣、泰國、馬來西亞和印尼等超過13個國家推出。

關鍵字： 英特爾

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