加班船太多美西線10天內最高降2000美元　美東6月中擬漲1200美元

▲美東線月中擬調升運價1200美元，能否落實有待觀察。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

超大型攬貨公司指出，現在貨櫃船公司是有貨就漲，沒貨就跌，本月1日美西線每大箱(40呎櫃)運價加高3000美元，漲到6000-6100美元，本月3日就有船公司降500美元，現在多數船公司長約與現貨1比1的配比價，實收4500-4800美元，也有聯盟船比照非聯盟，給4100美元特惠價。美東線因為加班船少，有船公司通知本月15日起加價1200美元。

在中美協議出90天關稅寬限期後，貨櫃船公司迅速在美西線派出加班船，幾乎每家公司都有自己單獨經營的加班船，加上又有新航線推出，美西線運價快速回跌，不過也有兩家大型貨櫃船公司堅守運價，只肯給四比一的配比價，讓實收運價維持在每大箱5000美元以上。

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美東線因為加班船很少，目前每大箱運價都穩在7000美元左右，原6月15日調漲2000美元計畫，現在降為1200美元，國內超大型攬貨公司認為有機會實現，但另一家超大型攬貨公司表示並未接到漲價通知，香港大型攬貨公司高階則認為漲不成，因為船隻並未滿載。

另一方面因為美東線運價明顯優於美西線，市場傳出某大聯盟船會員公司6月下旬要在美東線派加班船，不過該公司高階今晚表示，市場變化太快，加班船是有在研議中，還未確定。