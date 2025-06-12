一早被錢砸醒！政府今發4萬　月底前還有17筆

▲勞動部勞工保險局今（12日）開始發放國民年金保險生育給付。（示意圖／ETtoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導

勞動部勞工保險局今（12日）開始發放國民年金保險生育給付，一次支付2個月的金額，生一胎可領3萬9522元。勞保局提醒，被保險人需在分娩或早產後的5年內提出申請，逾期將無法取得給付。此外，根據勞保局行事曆顯示，6月中旬至月底還有多項津貼陸續發放。

根據規定，凡在國民年金加保有效期間內分娩或早產者，並且未申領其他社會保險的生育給付，都可向勞保局申請此項補助。給付標準基於國民年金月投保金額，目前為1萬9761元，因此一次支付2個月，共計3萬9522元。若生雙胞胎則可領4個月金額，三胞胎則為6個月。

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此外，勞保局行事曆顯示，6月下半月至月底還有多項津貼依序發放，相關日期如下：

6月16日：國民年金保險喪葬給付。

6月19日：國民年金保險生育給付。

6月20日：農民月退休儲金、老農津貼。

6月25日：國民年金保險老年基本保證年金、國民年金保險原住民給付。

6月26日：國民年金保險生育給付。

6月27日：勞保年金給付、災保年金給付、災保失能照護補助、勞退月退休金（首發案）。

6月30日：產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險喪葬給付、國民年金保險遺屬年金、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金。