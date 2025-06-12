勞退自提免稅！專家建議「1族群」改投0050：多賺690萬

▲選勞退自提反而不划算。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

0050（元大台灣50）規模突破6500億，擠進上市公司市值前十名。華爾街操盤手闕又上建議，對於年薪未達266萬元的族群，選擇勞退自提根本不划算，改成投資0050能累積更多的資產；以年薪未滿60萬的小資族為例，退休時的資產可累積至1千萬元，比勞退自提多了約690萬元。

闕又上在節目《金臨天下》分享，「年薪沒266萬，勞退自提根本不划算！」若以年薪不到60萬元、適用5%稅率的小資族為例，假設工作30歲至65歲，選擇勞退自提5.62%的薪資，雖然可以省下約5.2萬元的稅金，透過政府管理的方式，退休時的獲利約可累積至308萬元。

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不過，若將這筆錢改為投資0050，以2005至2024年平均年化報酬率11.14%計算，退休時資產可能累積至1千萬元，與勞退自提之間差了690萬元。

此外，闕又上也分析稅率與理財選擇的影響，稅率越高，勞退自提的優勢就越明顯。例如，稅率20%的族群若自行投資0050，退休資產可能比勞退自提多出415萬元；稅率30%時，兩者差距僅剩17.4萬元。而到了40%的高所得族群，反而少賺17.3萬元。

闕又上總結，稅率5%、12%、20%的人，就直接投資0050就好了，不建議選擇勞退自選，若是稅率40%的人則不必考慮，直接參加政府的勞退自選。