世紀鋼集團營運多箭齊發　子公司掛牌、毛利率提升

世紀風電將於下半年興櫃轉上市，集團營運逐漸開花結果，海內外擴產建立長期的護城河，未來的風險來自於開發商和投資市場的評價看法。

文／黃冠豪

台灣離岸風電產業發展逐漸成熟，學習曲線不再是問題，三之一期ＣＩＰ的渢妙一風場、科理歐及道達爾的海鼎二風場、風睿能源的海盛風場、法國電力及台亞風能的蔚藍海風場、力麗及天豐新能源的海峽二風場，發電容量共計二．三三ＧＷ，若全部順利開發，總產值將超過八千億台幣，其中水下基礎建設的總產值將超過一千億台幣。

一魚四吃 集團吃香喝辣

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世紀鋼成立於一九八七年，總部位於桃園觀音，早期做高樓建築物的鋼構和工程，二○一四年響應國家政策跨足離岸風電水下基礎鋼構，目前離岸風電的營收比重已達八八％。為了分工和籌資，於一七年創立世紀風電，主要負責套管式水下基礎製造（Jacket; JK），一九年成立世紀重工，負責重件運輸，在二○二○年成立世紀樺欣，負責水下基樁（Pin Pile; PP）、小管徑鋼管和風機塔架的製造。

在離岸風機安裝時需要先將高九○到一二○公尺的ＰＰ打入沉積層海床，才能支撐起上方的Jacket，Jacket上方架設風機，而離岸風電工程最困難部分在於中大組製造，ＰＰ高達七○到八○米，而ＪＫ超過一○○米，需要特殊的機具和廠房做焊接組裝。故ＰＰ製作較容易，目前台灣有五家業者相互競爭，已為紅海市場，價格、毛利率都較ＪＫ低，而ＪＫ因為組裝有相當技術門檻，世紀風電目前在國產化有獨占優勢。

世紀鋼主要生產大管徑零件，生產基地在台北、桃園、台中、雲林；世紀樺欣的工廠位於台中，做好的產品世紀重工運送來台北港的世紀風電，再將大、小管徑零件經過焊接組成ＪＫ。集團內部分工合作，以三之一期的ＣＩＰ渢妙案場為例，海床底下的ＰＰ由世紀樺欣向業主承攬，前製程會發包予世紀鋼，由世紀鋼桃園觀音廠和雲林廠幫忙；ＪＫ則由世紀風電承攬，也會發包給世紀鋼和世紀樺欣做零組件製造。

世紀風電的台北港面積雖廣，但因為ＪＫ體積過大需要儲存並由業主提貨，因此會協同世紀鋼桃園的觀音廠存放和製造，以提升效率；由此可知，世紀鋼逐漸成為母公司控股的角色，提供零件前期的生產輔助，藉由交叉持股子公司貢獻營運，分別持股世紀風電將近六成、世紀樺欣將近五成、世紀重工五成等，除了世紀重工尚未掛牌外，三家母子公司合計市值突破一千三百億！

世紀鋼集團未來四到五年的營運好壞，決定在「國內」的離岸風電產業發展，董事長賴文祥明確表示，三之一、三之二期國內市場產值龐大，世紀鋼在ＪＫ領域獨占，具有絕對優勢，國內產能就供不應求。展望今年，公司目前在手案場為台電二期、海龍風場、及渢妙等三案。台電及海龍項目皆已開始提貨，預期第二季可全數安裝完成；而三之一期的ＣＩＰ渢妙案在今年也進入生產階段，訂單為二○座ＪＫ和九九支的ＰＰ，預估總訂單金額為一五六億元。由於三之一期之後的風機所採用的ＪＫ噸數從一千八百噸提升至兩千五百噸，噸數提升價格也提升，毛利率預計也將提升，未來的營運可望持續成長。（全文未完）

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