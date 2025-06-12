新台幣升值放緩有利南亞下半年營運　鎖定電子等3大產業發展重心

▲南亞鎖定電子等三大產業為發展重心。（圖／台塑集團提供）

記者巫彩蓮／台北報導

南亞（1303）於（12）日召開股東會，董事長吳嘉昭指出，美中科技競爭加劇、關稅壁壘，加上地緣政治緊張情勢等因素，經濟發展充滿變數，大陸石化產能不斷擴張，同業競價加劇，碳費徵收等，加上近期台幣急速升值的影響，第二季經營仍然辛苦，新台幣升值趨緩後，下半年會變得更好，面對外在環境的變局，鎖定電子及半導體創新應用材料、低碳與綠色產品，以及健康應用醫材等三大產業發展為行動方針。

吳嘉昭說，近年來塑膠加工產品方面陸續跨入醫療、電子用材料、新能源車等應用領域，並拓展高階產品及具潛力的新興市場，經營相當穩定；在化工產品方面，大陸同業新增產能陸續投產，市場競爭激烈，已逐漸轉向電子級化學品及氣體等發展；在聚酯產品方面，秉持環保永續的經營理念，致力於全聚酯回收、再生，且自主研發智慧分類技術，提早佈局織物回收，推出聚酯再生品牌「SAYA餘創」，藉由優化產品結構，佈局高附加價值的產品市場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對中美貿易戰、大陸產能外溢等變局，南亞自2024年深化四個轉型佈局，對於緩和衝擊、提升獲利已有一定成效，未來也將朝此方向繼續努力，四個轉型的前三項，產品轉型、事業轉型、低碳轉型均屬於產業轉型，至於第四項數位轉型，在建立及優化公司紥實而有效率的經營基礎。

產品轉型盤點現有產品，汰弱留強，進行產線整併及活化，預計今年底前完成台灣、大陸、美國廠區膠布機產線整併，提升整體開動率，年效益4.2億元，麥寮BPA1及BG1產線關廠，設備轉為生產低碳BPA與電池溶劑NMP回收，可創造年產值約4.8億元。

事業轉型發展高階醫材產品，以公司累積深厚的加工技術，以及長庚醫療體系的資源，從一般外用醫材原料跨足高階終端醫材，進行中的項目有減白血袋、細胞培養袋、真空採血管以及高階手術用抗沾黏膜，總投資成本11.5億元，預計今年下半年可取得台灣醫材許可證，逐步放量生產、貢獻營收，年產值約14.6億元。

低碳轉型發展全聚酯回收，已於海內外廠區建置年產能33萬噸的聚酯回收產線(佔總產能16.2%)，並透過創立聚酯再生品牌「SAYA餘創」、自研高階化學解聚技術(已取得各國28項專利)，積極推動織物回收，預計2026年完成先導工廠建置，再逐步放大生產。