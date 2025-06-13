新台幣爆升！　富邦金蔡明興：不宜太急太快

▲富邦金股東會。（圖／記者巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

美國與各國進行關稅談判，引發新台幣升值的壓力，而壽險公司所持有龐大海外資產承受匯損壓力，富邦金（2881）董事長蔡明興於今（13）日股東會後受訪時表示，新台幣升值有好有壞，好的部分是進口物價下跌，降低通膨壓力，而出口產業、壽險業會受影響，如果新台幣升值，希望不要太急太快，讓大家有些時間去適應。

對於金控旗下富邦人壽如何時因應新台幣升值？蔡明興說，富邦人壽要增加外匯避險比例，或是其他替代性貨幣來避險，金管會也有推出暫時性措施，例如；採用第六回合生命表，以及增加準備金提列比例0.25%，待2026年IFRs 17、新一代清償能力制度，壽險業的外匯準備金會增加很多，藉由暫時措施順利度過接軌過渡。

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今日股東會小股東普遍反映問題就股利配發太低，若以獲利表現、配發率，不如國泰金（2882）、中信金（2891）。蔡明興回應，金控本身沒有現金，都是帳面盈餘，必須要靠子公司打上來，如果子公司沒上繳，金控也要借錢配息，而且基於保穩健原則，還不能借錢太多，金融業常遇到風暴，淨值如果不夠大，資本適足率會達不到，目前富邦金的淨值有9千億元，也是居金控業之首，體質是令人安心的。

蔡明興回憶起，之前三菱總裁曾跟富邦金總裁蔡萬才說過，金融業不用衝，等別人倒了，你就贏了，因此金融業穩健原則很重要，必須平衡短期股東利益與長期穩健，公司能走得遠，走得遠才會贏，而非走得快。