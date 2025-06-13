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快訊／台積電跌10元至1035　台股下挫近200點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美股12日全面收高，但受到以色列空襲伊朗事件影響，日股今（13）日開低盤，一度下挫逾500點，台股今日也以下跌72點開出，指數跌勢擴大，下跌近200點，台積電（2330）下跌10元至1035元。

台股今以22215.5點開出，指數下跌72.32點，跌幅0.32％。

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今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1040元，跌幅0.48％；鴻海（2317）下跌0.5元至157元；聯發科（2454）下跌30元至1255元；廣達（2382）下跌3元來到283.5元；長榮（2603）上漲1元至239元。

美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲101.85點或0.24％，收在42967.62點；標準普爾500指數上漲23.02點或0.38％，收6045.26點；那斯達克指數上漲46.61點或0.24％，收在19662.49點；費城半導體指數上漲16.62點或0.32％，收5249.15點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度
道瓊指數 42967.62 ▲101.85 ▲0.24%
S&P500 6045.26 ▲23.02 ▲0.38%
NASDAQ 19662.49 ▲46.61 ▲0.24%
費城半導體指數 5249.15 ▲16.62 ▲0.32%

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

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