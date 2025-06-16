海岬型船日租漲破3萬美元　從期貨看8月轉淡、Q4回升

▲海岬型船成本價約1.7-1.8萬美元，上周五現貨市場日租已達30,886美元。(圖／裕民提供)

記者張佩芬／台北報導

海岬型船現貨市場日租在本月9日創下今年新高24,961美元之後，持續維持漲勢，上周五(13日)已漲到30,886美元，這一波上漲從5月27日的15,005美元至今，漲幅高達105.84%，不過從期貨市場看，上周五8月期貨日租是18,250美元，第三季是19,646美元，第四季20,000美元。

這一波上漲主要是因6月底為澳洲的會計年度結算日，澳洲鐵礦砂搶著出貨，巴西熬過首季雨季，也在搶著出貨，8、9月因為是西非雨季，估計運價會回落，第四季進入傳統旺季，加上西非幾內亞的西芒杜(Simandou)礦區11月開始量產，頗被看好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於海岬型船數量有限，今年運力僅增加1.4%，市場一旦出現較大需求，運價就會飆漲，裕民航運總經王書吉5月27日在公司股東會上就曾表示，期待下半年會有驚奇。

在中小型散裝船部分，目前看現貨市場運價都有在獲利水平之上，巴拿馬型船上周五為12,610美元、超輕便型為11,836美元，輕便型10,866美元；從期貨看，下半年運價平平，如果俄烏戰爭能夠結束，重建商機就會帶動運價明顯回升。