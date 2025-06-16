面試當天就錄取！「公司核薪主動加碼」她嚇：有坑？過來人揭原因

▲原PO面試的職缺，跟她之前工作經驗沒有很重疊。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

每個上班族都希望領高薪。不過，一名女網友最近面試1間快速消耗品公司，職缺工作內容大致是當通路窗口、算業績、毛利等等，因為自己有近3年的行銷企劃經驗，所以開出4萬多元的薪資，不料當天就被對方錄取，薪資還比自己預期多了4000元，「大家有過這樣的經驗嗎？我要從哪裡判斷這是不是個坑呢？」

原PO在Dcard以「薪水被核太高」為題發文，表示她最近去面試一家FMCG公司，雖然不是市場龍頭，但實體通路機乎都看得到，「我之前有快三年的行銷企劃經驗，面試的職缺工作內容大致就是當通路窗口、算業績、毛利之類的。因為之前的經驗跟職缺沒有到很重疊，所以薪資部分我開4x000」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

女網友提到，自己面試完當天下午就確認錄取了，「核下來的薪水是（4x000+4000），並且非常希望我加入，這個薪水感覺已經比市場高出太多了，我真的有被嚇到，目前不知道要不要答應，大家有過這樣的經驗嗎？我要從哪裡判斷這是不是個坑呢？」

話題引發討論，網友紛紛留言「產業跟公司賺不賺錢真的有差，有些摳的跟什麼一樣，有些妳已經講了比預期高的薪水，對方還會說他們沒辦法給到這麼低的薪資」、「就是妳提的薪水已經遠低於該公司職階的下限了，不得已只能將妳調到下限附近，妳進去就是全公司同職位裡面領最低薪的人」、「妳的4000對正常（外商）公司來說根本不值一提。請直接收下」。

延伸閱讀

▸ 7坪套房月租7500附「海盜船」？一票人笑：地震就知道 前房客揭心得

▸ 要求贊助500萬「房子登記岳父母名下」 兒子脫口這句媽媽秒走心：不拿了

▸ 原始連結