台積電2奈米傳已開始接單　外媒：三星良率僅約4成

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

今年下半年，全球爭奪下一代2奈米半導體市場領導地位的競爭將愈演愈烈，領先的晶圓代工廠台積電和三星電子正準備開始量產。同時，英特爾正尋求利用更先進的1.8奈米製程超越競爭對手，重振其陷入困境的晶圓代工業務，但外媒也爆出，三星良率僅40%。

據韓國媒體koreaherald引用業內人士週日透露，台積電已經開始接到客戶關於其 2奈米的訂單，預計將於今年下半年在其位於台灣寶山和高雄的晶圓廠投產。

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台積電2奈米晶片與目前的3奈米製程相比，預計將提供10%至15%的性能提升、25%至30%的功耗降低以及15%的電晶體密度提升。

三星電子也計劃在 2025 年下半年開始生產 2奈米晶片，三星在最新的1-3月財報中確認，將在年內開始量產採用2奈米製程的移動晶片。

雖然該公司沒有具體說明這款產品是什麼，但業界普遍預計它將是 Exynos 2600，這是即將推出的旗艦 Galaxy S26 系列應用處理器晶片，計劃於 2026 年初發布。

三星是業界首家在其早期 3奈米製程中採用先進 GAA 架構的晶片製造商，但在初期階段，該公司面臨著良率低的問題。憑藉其在尖端架構方面累積的經驗，該公司目前的目標是提高 2奈米製程的製造穩定性和產量。

台積電目前在全球晶圓代工市場佔據主導地位，今年第一季的市佔率達到67.6%，目前看來，該公司的業績似乎已步入正軌。消息人士稱，該公司的良率已超過60%，已跨越穩定量產的門檻。

三星的市佔率為 7.7%，其任務是提高其成品率，據報道，目前成品率約為 40%。

台積電董事長魏哲家在最近的法說會表示，在智慧型手機和高效能運算應用的推動下，2奈米的需求已經超過 3奈米。

市場研究公司Counterpoint Research也認同這項預測，預計台積電將在今年第四季實現2奈米產能的滿載運轉，比以往任何節點都要快。預計主要客戶將包括蘋果、高通、聯發科、AMD，甚至英特爾。

三星面臨的挑戰是如何吸引頂級科技客戶，以在先進節點市場中保持競爭力。為了實現這一目標，這家晶片製造商最近聘請了台積電前高階主管Margaret Han領導其在三星設備解決方案美洲公司的美國代工業務。

同時，美國晶片巨頭英特爾正押注其 1.8nm 製程，以在代工市場重新確立自己的地位。

在最近的一次 Direct Connect 活動中，英特爾代工服務總經理 Kevin O'Buckley 承認公司已經落後於計劃。不過，他強調，18A 目前預計在 2025 年下半年實現量產，英特爾相信它很快就能準備好在先進節點挑戰台積電和三星。