快訊／台積電漲15元至1040　台股開盤大漲123點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面收漲，台股今（17日）以22172.59點開出，指數大漲122.69點，漲幅0.56％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到1040元，漲幅1.46％；鴻海（2317）上漲1.5元至156.5元；聯發科（2454）上漲5元至1260元；廣達（2382）上漲1元來到287元；長榮（2603）維持平盤至242元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲317.3點或0.75％，收在42515.09點；標準普爾500指數上漲56.14點或0.94％，收6033.11點；那斯達克指數上漲294.38點或1.52％，收在19701.21點；費城半導體指數上漲155.06點或3.03％，收5267.3點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|42515.09
|▲317.3
|▲0.75%
|S&P500
|6033.11
|▲56.14
|▲0.94%
|NASDAQ
|19701.21
|▲294.38
|▲1.52%
|費城半導體指數
|5267.3
|▲155.06
|▲3.03%
資料來源：證交所
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