快訊／台積電漲15元至1040　台股開盤大漲123點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（17日）以22172.59點開出，指數大漲122.69點，漲幅0.56％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到1040元，漲幅1.46％；鴻海（2317）上漲1.5元至156.5元；聯發科（2454）上漲5元至1260元；廣達（2382）上漲1元來到287元；長榮（2603）維持平盤至242元。

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美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲317.3點或0.75％，收在42515.09點；標準普爾500指數上漲56.14點或0.94％，收6033.11點；那斯達克指數上漲294.38點或1.52％，收在19701.21點；費城半導體指數上漲155.06點或3.03％，收5267.3點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 42515.09 ▲317.3 ▲0.75% S&P500 6033.11 ▲56.14 ▲0.94% NASDAQ 19701.21 ▲294.38 ▲1.52% 費城半導體指數 5267.3 ▲155.06 ▲3.03%

資料來源：證交所