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快訊／台積電漲15元至1040　台股開盤大漲123點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（17日）以22172.59點開出，指數大漲122.69點，漲幅0.56％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到1040元，漲幅1.46％；鴻海（2317）上漲1.5元至156.5元；聯發科（2454）上漲5元至1260元；廣達（2382）上漲1元來到287元；長榮（2603）維持平盤至242元。

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美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲317.3點或0.75％，收在42515.09點；標準普爾500指數上漲56.14點或0.94％，收6033.11點；那斯達克指數上漲294.38點或1.52％，收在19701.21點；費城半導體指數上漲155.06點或3.03％，收5267.3點。



美股主要指數收盤表現

項目指數漲跌幅度
道瓊指數42515.09▲317.3▲0.75%
S&P5006033.11▲56.14▲0.94%
NASDAQ19701.21▲294.38▲1.52%
費城半導體指數5267.3▲155.06▲3.03%

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

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