台股ETF今8檔除息逾半達陣　00919填息1成、爆量居成交王

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

今（17）日有群益台灣精選高息（00919）、凱基台灣AI50（00952）、凱基優選高股息30（00915）、兆豐龍頭等權重（00921）、中信綠能及電動車（00896）、中信成長高股息（00934）、富邦臺灣優質高股息（00730）、富邦特選高股息（00900）共8檔台股ETF除息，00919配息0.72元，息值最高，今日最高來到21.86元，填息約1成多，00730、00921、00952、00934等四檔則完成填息。

00919採季配息，息值較高，今早盤最高填息1成，惟賣壓不輕，一度來到平盤，至早上10點，爆出逾16萬張大量，居成交王。

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00919為第4檔4千億台股ETF，統計目前市場上共有4檔台股ETF規模達4千億以上，以規模最快達到4千億的天數來看，最晚成立的00919僅花了971天成長最快，其次為00878花了1670天、0056花了6265天、0050花了7648天。

市場法人表示，00919在2022年10月20日以發行價15元上市，至今日收盤價22.49元，其中經過9次年化配息率逾10%的配息，目前成立以來含息累積報酬86.64%，規模也從成立時的35億至今突破4千億，規模來到4007.7億，高人氣的主要原因在於00919的穩定持續又透明的高配息政策奏效，且也是目前市場上唯一配息維持新高的台股高息ET。

00919基金經理人謝明志表示，雖然台股近日高檔拉回表現震盪，但從存股的角度來看，指數的跌勢也創造出新的契機，在跌的時候進場佈局，可以突顯低廉的投資成本，等待好的投資時機遠比選股來得重要，存股族則可利用逢低布局，增加存股張數與減低持有成本，建議投資人可以善用「定期定額」以及「逢低加碼」策略。

