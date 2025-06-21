聯電下周二除息！6%殖利率誘因　專家：留意2面向

▲聯電 。（圖／資料照）

文／玩股華安

聯電除息在即，殖利率達6%雖具吸引力，但回顧過去15年填息紀錄，殖利率越高，填息機率越低，投資人應關注公司基本面與下半年營運挑戰。

聯電（2303）將於2025年6月24日除息，預計配發現金股利2.85元，殖利率約6%。對於許多追求穩定收益的投資人而言，這樣的數字無疑具有相當吸引力。然而，回顧聯電自2010年至2024年共十五年間的填息紀錄，卻揭露一個不容忽視的現實：聯電在除息後能夠於短期內完成填息的機率僅約三分之一，其餘大多數情況下，若未能在初期迅速填息，後續則往往需要超過百日，甚至長達半年以上的時間，才有可能回到除息前的股價水準。

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一、高殖利率不等於好股票：投資前仍須評估基本面與填息能力

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從表中可看出：2010年~2024年期間，聯電僅五次呈現快速填息表現，此外還能看到聯電每當殖利率超過5%，能夠短期內填權息的機率為0%。

二、高殖利率不是萬靈丹：填息速度取決於基本面與市場信心

高殖利率對投資人而言無疑具有吸引力，但它不等同於投資價值。殖利率的高低，往往與公司去年獲利、配息政策有關，真正關鍵在於：公司是否具備持續配息的能力，以及未來的營運展望。

以聯電為例，雖然每年穩定配發現金股利，且近年來均超過 5％以上，但根據過去15年的資料顯示，其填息速度整體偏慢，短期內能完成填息的年份僅占三分之一，其餘年份往往需數月，甚至超過半年才能回到除息前水位，反映市場對於聯電未來成長潛力、競爭優勢與外部環境（如匯率、需求、產業競爭）的綜合判斷。

尤其是在五月的股東會上，聯電財務長劉啟東坦言，面臨新台幣升值、貿易環境不確定與紅色供應鏈競爭加劇等三大挑戰。匯率變動已對毛利造成直接壓力，客戶下單態度也趨於保守，導致價格調整空間有限，產能利用率復甦遲緩，種種跡象顯示公司對未來採取審慎保守的態度。因此，投資人在面對高殖利率時，更應回到公司的體質與產業趨勢來做判斷，而非僅憑股息數字決定是否進場。

本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。

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