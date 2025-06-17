貿協全新TAI-ONE SPACE智能共享辦公室　9月底前簽年約贈2個月

▲開幕典禮上左起北市府產業發展局局長陳俊安、貿協董事長黃志芳、貿易署主任秘書戴婉蓉、貿協秘書長王熙盟。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

外貿協會(TAITRA)全新打造的共享辦公室品牌 「TAI-ONE SPACE 智能共享辦公室」今(17)日在台北世貿1館2樓正式開幕，貿協董事長黃志芳指出，是全台唯一結合貿協資源與國際展覽場館優勢的共享辦公空間。北市產業發展局局長陳俊安指出，台灣新創產業56%在台北，TAI-ONE SPACE提供新創業最佳場地。

該辦公室個人辦公桌月租1.5萬元，6-60人私人辦公室平均每人月租金在1.2-1.5萬元之間，個人單日使用租金500元，9月底前簽年約加贈兩個月租期。會議室與公共空間開放一般業界單次租用辦活動或做員工訓練課程等。

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開幕典禮由貿協黃志芳董事長主持，邀集經濟部國際貿易署戴婉蓉主任秘書、台北市產業發展局陳俊安局長，以及多位產業公協會領袖共同出席，見證這個全新空間的啟動，標誌著臺灣辦公型態創新邁入新篇章。

▲個人辦公桌、電話亭與用餐區。（圖／記者張佩芬攝）

黃志芳指出，TAI-ONE SPACE 結合貿協長年深耕的全球拓銷資源、國際據點與企業培訓服務，為進駐企業提供的不僅是一個場域，更是一個通往國際的加速平台。無論是新創、中小企業，或跨國團隊，都能在此找到成長動能。他強調：「這是貿協首次跨足共享辦公領域，我們希望讓所有入駐團隊從這裡出發，一步步走向國際舞台，實現從Taiwan NO.1到 Global NO.1的願景。」

TAI-ONE SPACE的誕生，不僅是空間形態的轉換，更代表世貿1館在時代脈動下的精彩蛻變。2樓H區曾作為展覽場地的空間，因應全球辦公型態加速轉變與彈性需求，轉型為融合智慧辦公、跨域交流與產業鏈結的新世代共享空間，成為全台首座設於展館內的智能共享辦公室。

貿易署戴婉蓉主任秘書指出，此轉型展現場館活化與創新應用的潛力，將能為創業者、中小企業，甚至國際合作，創造更多全新的機會，進一步帶動展館與周邊的多元發展，促成更多的合作與商業交流。

▲放鬆沙發、小會議室、半開放5人辦公室、10-20人智能會議室。（圖／記者張佩芬攝）

由國內知名的行一建築公司彭文苑建築師所設計的TAI-ONE SPACE，坐落於信義計畫區核心地段的世貿1館，鄰近台北101、五星級飯店與企業總部等，交通便捷、機能完整。擁有超過 1,200坪單層開放空間、323席工作座位，是目前全台規模最大的單層共享辦公室，每席座位平均價格約新台幣1萬2。空間設計以彈性與效率為核心，包含：16間私人辦公室(6-60人)、68席專屬辦公桌、52席自由辦公桌、19間會議室、10間電話亭、多處沙發洽談區、餐吧空間，滿足多樣商務與社交需求。

此外，全區導入智能會員系統與自動化管理平台，搭配24小時門禁監控、高速Wi-Fi與免費茶飲服務，打造高效、安全、便利的現代辦公環境。

▲60人智能會議室、活動交流區。(圖／記者張佩芬攝）

TAI-ONE SPACE 以「Let's Connect Here」為品牌精神，期待成為企業交流合作的交會點，提供資源共享、創意碰撞的絕佳環境。即日起正式對外營運，誠摯邀請企業、新創及跨國團隊進駐，開創新商機。

更多資訊與參觀預約，可至TAI-ONE SPACE官網或社群平台查詢。