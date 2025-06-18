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新光吳家將變天？　吳東進砸百億進逼台新吳東亮

吳東進（右）丟掉新光金後一改作風，力拚後年翻盤，從吳東亮（左）手中拿回台新新光金。

▲吳東進（右）丟掉新光金後一改作風，力拚後年翻盤，從吳東亮（左）手中拿回台新新光金。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

一度傳出打得火熱的百貨龍頭新光三越董座爭奪戰提前落幕，新光吳家老四、現任董座吳東昇和總經理吳昕陽確定續任。本刊獨家取得資料，5月底，新光三越日本大股東三越伊勢丹釋出21.5%股權，已由吳東昇、吳昕陽與新光金創辦人吳東進共同掌握的新昕資本，砸逾百億元拿下。隨著新光三越遭吳東進一派奪下，成為台新新光金最大股東，讓吳東亮芒刺在背。「後年，台新新光金改選，老三勢必面臨老大挑戰，局勢非常嚴峻。」吳家親友說。

峰迴路轉，即將於6月27日登場的百貨龍頭新光三越董座爭奪大戲，已提前落幕！本刊調查，新光吳家老四、現任董座吳東昇已確定續任，吳東興家族老二吳昕陽則續任總經理，「董事會以穩定、處理台中店（氣爆案）優先。」一名新光三越董事透露。

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劍拔弩張的劇情，為何一夕翻轉？關鍵就在於，5月底，新光三越大股東、日本百貨龍頭三越伊勢丹已出售手中逾二成的新光三越股權，同時讓出了3席董事，讓這場經營權大戰快速落幕。

據了解，三越伊勢丹此次出售手中一半、21.5％的新光三越持股，讓日方一口氣拿回新台幣逾百億元。「新光三越並未上市櫃，日方最後以淨值、每股約40元出售，直接提款新台幣百億元。」知情人士向本刊透露。

一口氣拿出百億元的新昕資本究竟有何來頭？原來新昕資本集結了泛新光家族的多數成員，包括吳家老大新光金創辦人吳東進、老二吳東賢、老四吳東昇三大家族，就連吳東興家族也在其中。「由老四掌控的新纖、老二家族持有的新紡為主要大股東，分別持股43％、25％，剩下的32％則由老大和吳東興家族持有。」吳家親友透露。

年營收將近千億元的新光三越，設有13席董事、3席監察人，日方賣股前持股43％，擁6董1監；泛新光集團則持股57％，掌7董2監，其中吳火獅家族有4董1監，吳東興家族有2董1監，另1席董事則是新光金創始股東林登山長孫、大台北寬頻董事長林伯翰。

隨著日方出售新光三越半數持股後，泛新光吳家持股一口氣逼近8成，董事席次也出現巨變，讓原先可能上演的叔侄之爭提前落幕。「日方董事席次降為3席，泛新光集團則一口氣增加至10席，全力支持吳東昇續任董座、吳昕陽續任總經理；至於監察人席次，原先日方擁1席，屆時會視情況而定，吳家有意願禮讓日方1席。」知情人士指出。


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關鍵字： 鏡週刊新光

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