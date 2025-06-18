新光三越日方賣股　關鍵原因竟與吳家兄弟有關

▲日本三越伊勢丹公告，5月底出售新光三越股權給新昕資本。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

上週一（6月9日），本刊接獲讀者爆料，三越伊勢丹已在東京證交所公告，出售股權給新昕資本。「基於對經營資源最佳配置策略，決定轉讓新光三越部分股權給新昕資本，預計5月底完成執行轉讓。」公告上寫著。

據了解，三越伊勢丹此次出售手中一半、21.5％的新光三越持股，讓日方一口氣拿回新台幣逾百億元。「新光三越並未上市櫃，日方最後以淨值、每股約40元出售，直接提款新台幣百億元。」知情人士向本刊透露。

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各界好奇，三越伊勢丹近年在日本經營績效也算亮眼，並無立即資金壓力，為何要選擇出售手中半數持股？知情人士對本刊透露，去年第四季，正當新光吳家老三、台新金董座吳東亮推動台新金合併新光金（下稱新新併）案如火如荼之際，三越伊勢丹就曾表態，「因資金調度需求，決定出售持股。」

講白了，日系大股東要處分新光三越持股，就是不想介入吳家兄弟之爭。「因為新光三越是新光金大股東，近年屢屢捲入新光吳家戰場，不堪其擾的三越伊勢丹，索性選擇賣股獲利了結、省麻煩。」吳家親友分析。

據了解，去年10月台新金、新光金臨股會前，「老三（吳東亮）就曾飛日本，爭取三越伊勢丹支持，老四（吳東昇）因而放棄投票。」親近吳東亮人士透露。今年端午節前，吳東亮也利用赴日參訪時，私下拜會三越伊勢丹，希望挺姪兒吳昕陽爭奪新光三越董座，讓日方不勝其擾。「沒想到，日方已出售持股，讓老三在這局中落敗。」吳家親友說。

不只吳東亮積極拉攏日方，吳東進也是勤跑日本，「老大（吳東進）不僅親自拜訪，尋求三越伊勢丹支持，更屢屢寫萬言長信給日方，讓夾在其中的日方相當頭大。」吳家親友說。



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