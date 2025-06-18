新光吳東進組復仇者聯盟　三兄弟反擊台新吳東亮

▲吳東進和老二吳東賢家族、老四吳東昇、吳東興家族組隊，一同吃下三越伊勢丹持股。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

5月底，新光三越日本大股東三越伊勢丹釋出21.5％股權，已由吳東昇、吳昕陽與新光金創辦人吳東進共同掌握的新昕資本，砸逾百億元拿下。親近吳東進人士透露：「為承接日方持股，老大和老二、老四協商成立新昕資本，最後由老四掌控的新纖、老二家族持有的新紡為主要大股東，分別持股43％、25％，剩下的32％則由老大和吳東興家族持有，老大選擇退一步，不再堅持為首。」

其實，這場百貨龍頭爭奪大戲也是諸多轉折。本刊調查，吳東進不滿去年台新金合併新光金案，吳東昇未表態力挺，一度有意直取新光三越董座。但爭取日方支持無望，才轉向結盟吳東昇，一度形成吳東昇、吳昕陽的叔侄之爭。

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▲新光三越過去一向由吳東興家族和日方共治，經營績效亮眼。

最後，就連吳東亮力挺的吳昕陽所屬的吳東興家族，也加入新昕資本，讓董座爭奪大戲提前告終，幕後最大推手正是吳東進。「自從前年，老大丟掉新光金經營權後，就一改過往作風。」親近吳東進人士觀察。

令外界驚訝的是，過去與大哥有諸多嫌隙的吳東賢家族，所掌控的新紡也成為新昕資本的大股東，難道吳東進已和吳東賢家族化干戈為玉帛？「親近老大的林伯翰近年來居中斡旋，老大已和吳東賢家族和解。」親近吳東進人士表示。他以占地1.3萬坪的新紡士林舊廠土地活化案為例，在新光醫院對面占地超過千坪的新紡土地，近期已興建行政大樓，「就是由新光醫院承租，未來新光醫院舊大樓將稱為火獅樓，新大樓稱為桂蘭樓。」

除與吳東賢家族重修舊好之外，吳東進也拉吳東興家族入股新昕資本，眼見吳家三兄弟集結準備反擊吳東亮，吳東興家族也只能選邊站。「吳昕陽兄弟夾在新光吳家第二代間，迫於情勢無奈才選擇入股。此外，吳東興家族也擔心股權遭稀釋，勢必得入股。」親近吳東興家族人士解釋。

新光三越成立之初，一直由日方與吳東興家族共治，30多年不變，直到吳東興過世，才由吳昕陽和他的兄弟吳昕達、吳昕昌扛起新光三越經營重責大任。「過去新光三越在吳東興家族治理下，走過疫情危機，並繳出亮麗成績單，現在因吳火獅家族二代戰火延燒到新光三越，對吳東興家族來說，真是懷璧其罪。」親近吳東興家族人士不平說。



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