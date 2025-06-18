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大車隊通過發現金股利7元　將辦理私募普通股或公司債募款50億

▲左起。（圖／大車隊提供）

▲左起獨立董事暨審計委員會召集人蔡文賢、55688集團執行長林念臻、總經理楊榮輝、董事長林村田、財務長張天瑋、會計師支秉鈞。(圖／大車隊提供)

記者張佩芬／台北報導

台灣大車隊(2640)今(18)日股東會通過配發現金股利7元，配發率78.39%，以昨日股價134元計，殖利率5.22%；會上討論通過私募普通股或私募國內轉換公司債，機透過二擇一方式，以募集50億元為目標。公司董事長林村田表示，今年業績將會持續成長，目前公司多元化計程車約達三成五，由於新增車輛近九成選擇多元化計程車，估計3-5年就會超過傳統計程車小黃數量。

大車隊執行長林念臻指出，乘車服務任務派遣市場競爭日益激烈，為提升任務完成率及市場佔有率，對與此相關軟、硬體設備的投資均高度重視；另集團亦不排除透過同業或異業間的垂直整合或水平整併，進一步擴展集團事業版圖，而相關投資與擴張所需資金，應避免動用原本用以支應集團正常營運所需的營運週轉金。

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公司規劃採取私募方式向特定人募集資金，不僅可強化公司在產業景氣低迷或營運面臨逆風時的應變與生存能力，也有助於維持現行營運所需資金之穩定。

今日股東會通過，得自股東會決議日起一年內，視實際營運資金需求與市場狀況，採取私募普通股或私募國內轉換公司債等方式，單獨或併行辦理分次募集資金作業，最多不超過四次。其中，私募普通股之發行上限為25,000仟股；私募國內轉換公司債之發行總額暫訂為新台幣50億元。

去年12月，大車隊所屬55688集團在Super APP平臺全新推出了三大服務 — 『找專家』、『機場接送』以及『即時快遞』。這些新服務除了豐富了集團的業務版圖，更為消費者提
供了一站式、便捷且多元的生活解決方案，致力於打造智慧生活新體驗。

生活服務媒合平台今年新增了千項服務，並運用數據分析來優化服務流程，提升效率。我們的目標是透過這些改進，真正幫助消費者解決生活中的各種需求。同時積極拓展海外合作，接觸各國在地車隊，期望55688 APP未來能推動海外叫車服務，實現Super APP的全球發展藍圖。

另適時借助A.I.輔佐以及大數據蒐集、歸納與剖析能力的持續優化55688集團積極運用數位技術，持續提升APP使用者體驗，並透過生態圈與產業深度結合，成功推出全新升級的55688超級APP(Super APP)，使其成為台灣最具代表性
的生活服務媒合平臺。

今年集團專注於地圖資源的精細化優化。經過搜尋引擎演算法的調整，地址搜尋與地標導航的精準度大幅提升，讓用戶在完成叫車旅程時平均節省了7.6%的時間。此外，也優化了ETA倒數計時功能，讓使用者能更精確掌握車輛到達時間。

為了提升預約服務體驗，我們強化了預約任務演算法，成功提升40%的媒合率。同時，我們持續改進APP的UI/UX設計，這些成效讓55688集團不僅僅提供交通派遣服務，更成為引領數位科技創新的企業。

公司除了確保交通核心事業的競爭力，還持續將「55688」品牌深植每位消費者心中，並積極建構包含生活服務媒合功能的55688 APP。今年，公司將進一步加強在AI數據投入和自動化導入方面的應用。

AI科技將運用於各事業單位，提升生產力，例如在客服等領域。而這些科技輔助將有效提升員工的工作效率與生產力。自動化方面，如導入RPA系統，將使例行性作業更加高效，從而提升整體運營效能。期望通過這些科技輔助以協作方式，幫助同仁提升工作效率及產能。

大車隊子公司全球快遞本月起台灣出口國際快遞服務正式上線，透過與順風及DHL合作，根據客戶需求與價格考慮，為客戶提供國際快遞服務，致力成為雙北物流業中，提供一站式物流服務的領導品牌。

大車隊去年全年合併營收達30.22億元，年增5.23%，營業毛利14.75億，年增9.6%、營業利益6.77億，年增20.88%，稅後淨利為5.29億元，年增26.06%，EPS8.93元，皆創下歷史新高。

關鍵字： 大車隊現金股利7元私募普通股公司債募款50億

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