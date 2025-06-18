0050爆量登成交王！分析師揭長短線佈局關鍵：小資族可進場了

記者劉邠如／綜合報導

元大台灣50（0050）在今（18）日開盤後爆出大量成交，盤中一度奪下台股成交王寶座，引起市場關注。外界普遍認為，此波熱潮與0050完成「一拆四」後重新掛牌有關，吸引大量投資人搶進。對此，分析師指出，這股買氣雖有短期交易動能因素，但從長線來看，仍具投資潛力。

資深分析師陳唯泰表示，0050在重新掛牌前，已有一段暫停交易時間，因此有不少原本未能買進的投資人趁機進場，加上部分投資人，早就想等到拆股後，價格變便宜才入手，因而造成今早爆量。他指出：「我們也可以看到，0050在ETF裡面是定期定額最熱門的標的，光是到5月為止，定期定額交易戶數就高達36萬3,020戶，在這麼多投資人簇擁下，買盤自然湧現。」

外界關注此波強勁買盤是否僅屬短期現象，對此，分析師陳唯泰指出，0050能否持續表現，仍取決於核心持股——台積電。他表示：「0050的資產配置有很大一部分集中在台積電，只要台積電能夠持續成長，0050就有機會同步走強。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過需要注意的是，除了台積電，0050的前五大持股，還包括聯發科、台達電與廣達等大型電子權值股。分析師指出，新台幣匯率波動將成為接下來的重要觀察指標，「如果新台幣持續升值，這些以出口為主的電子股可能會面臨匯損壓力，進而導致股價修正，影響到0050的淨值表現。」

而對於小資族關心的進場時機，分析師認為，目前並不需要太過猶豫。他指出，定期定額買盤穩定、台積電股價若能維持在千元之上，都有助於支撐0050價格。他認為現在其實就可以開始著手投資，不需要過度等待時機點，因為大幅度下跌的機率不高。

陳唯泰也表示，外資截至昨日仍持續買超台積電，在外資尚未明顯撤出之前，整體市場仍相對穩定。因此，對於目前無法負擔整張台積電股票的小資族而言，0050是一個不錯的替代投資選項。

針對市場上關注的另一檔追蹤台灣50指數的ETF——006208（富邦台50），是否可能效仿0050進行拆股，分析師表示，目前並不預期有此狀況。他指出，雖然市場上確實有不少聲音在討論006208是否也會拆股，「但富邦投信目前都沒有明確表態。」

他進一步分析，投資人過去之所以常在0050與006208之間做比較，主要是因為兩者價格差距一度達到近百元，0050顯得門檻較高，才會引發對拆分的需求。但在0050完成一拆四、價格下修後，006208與0050的價差已縮小，「再加上目前006208的定期定額排名也還在市場前段班——排名第四，代表市場接受度不差，所以其實沒有非得拆分的必要。」

至於投資人如何在0050與006208之間做出選擇？分析師建議：「如果覺得006208的價格偏高，就買0050；但如果覺得兩者差不多，因為它們都追蹤台灣50指數，其實選哪一檔都不會差太多。」