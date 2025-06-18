ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

拚國人健康！包裝無糖飲料免貨物稅　立院初審通過

▲▼超商飲料。（圖／記者曾筠淇攝）

▲超商飲料示意照。（圖／記者曾筠淇攝）

記者陳瑩欣／台北報導

包裝無糖飲料拼免課徵貨物稅再進一步！立法院今（18）日審查《貨物稅條例》，朝野立委達成免徵共識，另加設附帶決議，要財政部、消保機關追蹤業者有沒有將減稅利益回饋給消費者。

財政部長莊翠雲指出，《貨物稅》本來就有引導消費者消費行為的功能，如果以健康因素，立委們希望可以將免徵，實現貨物稅引導消費者效果，以及減徵貨物稅也支持價格應該回饋給消費者，讓原來價格降低也尊重委員提案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前包裝無糖飲料被歸類為「其他飲料」，核貨15%貨物稅，此次《貨物稅條例》第8條修正條文新增「飲料品無添加糖者」免徵貨物稅，若法令可順利完成二、三讀並經總統公告，未來財政部會依照進口及產製完稅價格級距提供飲料品課徵貨物稅及營業稅稅額。

此外，現行《貨物稅》條例第11條規定，4大家電核課10%至13%不等的貨物稅，其中電視機課徵貨物稅13％、錄影機13％、電唱機10％、錄音機10％，由於已是家中必需品且稅收低於1億元，且是家庭生活需要用品，因此給予免徵貨物稅。

立委王世堅、林思銘認為除4大家電以外，電烤箱、音樂組合也應在免課貨物稅的行列，不過朝野立委沒有共識，暫予保留，財政部一年內要研議相關產品免徵貨物稅評估報告。

關鍵字： 稅務貨物稅消費者立法院家電

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【困住了...】午後瞬間大雨！烏來釣客受困沙洲　警消架繩營救

推薦閱讀

金價今年飆30%登「避險王」　專家：2原因取代傳統三寶

金價今年飆30%登「避險王」　專家：2原因取代傳統三寶

根據統計，黃金在 2025年至今現貨價格已飆升30%，漲幅已超過日圓、瑞士法郎和美國國債等其他傳統避險資產，榮膺避險資產桂冠。專家指出，在財政可持續性擔憂和迫在眉睫的戰爭面前，這迫使投資者重新思考真正的安全究竟是什麼。

2025-06-18 12:52
拚國人健康！包裝無糖飲料免貨物稅　立院初審通過

拚國人健康！包裝無糖飲料免貨物稅　立院初審通過

包裝無糖飲料拼免課徵貨物稅再進一步！立法院今（18）日審查《貨物稅條例》，朝野立委達成免徵共識，另加設附帶決議，要財政部、消保機關追蹤業者有沒有將減稅利益回饋給消費者。

2025-06-18 12:44
0050平價版「47.5元」登場！　小資上車潮引爆12萬張大量

0050平價版「47.5元」登場！　小資上車潮引爆12萬張大量

擁有110.9萬受益人、台灣市值最大的市值型ETF元大台灣50（0050）「一拆四」拆分後每股淨值降至47.32元，於今（18）日恢復上市，以47.5元開出，引爆小資族搶進，開盤約1小時，成交量就爆出12萬多張。

2025-06-18 10:19
0050爆量登成交王！分析師揭長短線佈局關鍵：小資族可進場了

0050爆量登成交王！分析師揭長短線佈局關鍵：小資族可進場了

元大台灣50（0050）在今（18）日開盤後爆出大量成交，盤中一度奪下台股成交王寶座，引起市場關注。外界普遍認為，此波熱潮與0050完成「一拆四」後重新掛牌有關，吸引大量投資人搶進。對此，分析師指出，這股買氣雖有短期交易動能因素，但從長線來看，仍具投資潛力。

2025-06-18 12:17
DRAM雙雄漲聲響起！南亞科亮燈爆17萬大量　華邦電漲半根

DRAM雙雄漲聲響起！南亞科亮燈爆17萬大量　華邦電漲半根

由於DDR4 DRAM市場供不應求，價格連帶上漲，也帶動記憶體廠股價表現亮眼， DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）今（18）日成盤面主流，南亞科早盤爆大量漲停鎖死，華邦電表現也不落人後，漲勢逾半根，創近三個月高點。

2025-06-18 11:26
快訊／日圓「0.2067」挑戰史上最甜　10萬台幣多換近6萬日圓

快訊／日圓「0.2067」挑戰史上最甜　10萬台幣多換近6萬日圓

日圓走貶，新台幣兌美元由貶轉升且堅守29.5元大關，台銀日圓現鈔牌告賣出價今（18）日上午9點43分以後2度出現「0.2067」的價位，連續2個交易日挑戰去年7月11日下下的史上最甜「0.2046」水準，以10萬台幣在今年4月底換匯與今日換匯相較，可以多換近6萬日圓。

2025-06-18 10:00
3檔高息ETF吸金破紀錄！　00878規模衝破4262億

3檔高息ETF吸金破紀錄！　00878規模衝破4262億

隨著台股行情熱絡，5月台股ETF總規模即將邁向3兆元，較上月成長4.59%，有「國民ETF」之稱的國泰永續高股息（00878）規模已突破4262億元，規模第4大的群益台灣精選高息（00919）規模已達4007.7億元，為目前市面上第3檔「4000億俱樂部」的ETF，大華優利高填息30（00918）的規模已經來到827億元，較一年前300多億規模，呈現翻倍成長。

2025-06-18 12:14
英特爾開鍘核心晶圓廠員工　估全球逾萬人失業

英特爾開鍘核心晶圓廠員工　估全球逾萬人失業

美國晶片大廠英特爾（Intel）計畫自今年7月中起，在其位於美國俄勒岡州（Oregon）矽森林園區（Silicon Forest campus）的生產廠區展開新一波裁員行動，首批裁減作業預計將於本月底完成，外媒更指出，英特爾代工廠預計會裁掉最多2成員工，恐怕會有超過1萬人失業。

2025-06-18 10:32
旅日神卡「熊本熊」悲告！　玉山雙幣卡7月起收國外交易手續費

旅日神卡「熊本熊」悲告！　玉山雙幣卡7月起收國外交易手續費

玉山銀行公告從7月1日起旗下所有雙幣卡都要收取海外交易手續費1.5%，其中包含哈日族最愛使用「熊本熊」雙幣卡也入列。

2025-06-18 00:02
JPP-KY股東會通過配發1.5元　看好AI伺服器、航太業務雙成長

JPP-KY股東會通過配發1.5元　看好AI伺服器、航太業務雙成長

JPP-KY經寶精密（5284）今（18）日舉行2025年股東常會，選任新一屆董事會及獨立董事人選，除承認2024年度財報與盈餘分配案，亦就公司營運策略與未來展望向股東報告。JPP-KY本次股東會通過配發現金股利每股1.5元，以實際行動回饋股東長期支持。

2025-06-18 11:41

讀者迴響

熱門新聞

即／大樂透下期1.7億　今晚5人爽中百萬

快訊／日圓「0.2067」挑戰史上最甜　10萬台幣多換近6萬日圓

量販三強時代結束！知名連鎖賣場「退出台灣」

華爾街罕見出清「輝達台積電」　重心放在2檔AI台股

7萬人瘋搶川普金卡！1.5億換美國永久居留權

別只看輝達！專家喊話：「這2檔AI股」5年內報酬率爆發

台新吳東亮的惡夢！　搶輸新光三越恐變打工仔

旅日神卡「熊本熊」悲告！　玉山雙幣卡7月起收國外交易手續費

0050平價版「47.5元」登場！　小資上車潮引爆12萬張大量

台積電仙人指路？　盤後鉅額高價1125元

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝

【再爆衝突】 #樋口飯糰 風波沒完！ 房東深夜喊「救命啊」驚動整條街

【好心疼QQ】珠珠寶貝應援到一半哭了！官方說睫毛倒插

【這年頭的阿公真不好當】手刀追孫子還要假裝跑輸XD

【你長大會後悔】看球賽坐髮香區萌弟稱沒味道　少鹽滿臉委屈XD

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366