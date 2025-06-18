支付股好強！綠界漲停　LINE Pay昨亮燈今創波段高點

▲綠界科技。（圖／綠界科技提供）

記者巫彩蓮／台北報導

支付股走揚，綠界科技*（6763）從單一第三方支付服務逐步轉型為整合金物流、會員經營與數據分析的智慧交易引擎，轉型策略獲得市場青睞，今（18）日以小平高盤開出，直奔58.5元漲停價位，LINE Pay（7722）延續昨（17）漲停氣勢，今日一度強漲逾9%，終場以上漲7.89%、670元作收。

綠界專注提供一站式金流解決方案，整合Apple Pay、綠界Pay、歐付寶TWQR等行動支付工具，並延伸至信用卡訂閱、無卡分期、EC開店平台與數據分析服務，協助商家實現端到端的金流優化。



綠界2025年第一季財報，單季合併營收達4.05億元，年增4.84%；稅後淨利成長31.03%，每股稅後盈餘0.61元，今年啟動「共宣推廣計畫」，攜手VIP商家整合會員回饋、限時優惠與行銷資源，強化綠界Pay的使用黏著度，助攻商家擴大銷售觸角，打造三方共贏的電商生態圈。

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LINE Pay 2025年5月營收達6.37億元，年增 33.09%，再創單月營收歷史新高紀錄，LINE Pay表示，成長動能來自受惠於母親節檔期、端午連假帶動消費熱潮，整體交易量持續成長，累計前5月營收達30.43億元，年增27.72%。

LINE Pay持續推動多元行銷活動，包括「618年中購物節」、每周總值2000元的「線上旅展」優惠券發送，並整合LINE Pay聯名卡與LINE POINTS點數回饋機制，刺激用戶消費意願。