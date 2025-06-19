1拆4還降經理費！「0050、006208怎選」內行曝差異：一樣安心抱牢

▲要改買0050嗎？（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／曾筠淇報導

0050（元大台灣50）從11日至17日暫停交易，進行「1拆4」分割作業，直到昨（18）日終於恢復上市，並以47.16元掛牌。0050除了價格變得親民，元大投信也調降了0050的經理費和保管費，對投資人來說，要改買0050嗎？不敗教主陳重銘便在臉書上分享看法。

陳重銘在臉書粉專「不敗教主-陳重銘」發文表示，0050近期調降管理費，且「1拆4」後，股價變得更加親民，「那麼問題來了：同樣追蹤台灣50指數的『富邦台50（006208）」，絲毫沒有任何動作，又該怎麼選？」

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陳重銘指出，0050的內扣費用目前為0.11%，而006208則為0.185%，兩者年差異約為0.075%，差距非常微小。而他認為，「既然是追蹤相同的指數，內扣費用會影響到報酬率！所以還是要看報酬表現」。

陳重銘表示，以過去5年、10年的表現來看，006208皆優於0050，即使0050今年大幅調降管理費，但006208仍贏了近1個百分點，「真的是太神奇了！難怪006208至今沒有什麼動作，不想贏太多嗎？」

陳重銘進一步指出，影響報酬率的因素並非僅限於經理費，因此，就這兩檔來看，006208的表現一直較佳，所以其實沒有理由非要換到0050上面，「投資人一樣可以安心抱牢」。