南亞科成台股最強軋空股？　DDR4報價暴漲、資券對峙　

▲南亞科技。（圖／資料照）

文／玩股華安

DDR4價格異常飆升，現貨甚至超越DDR5，南亞科成為最大受惠股。軋空行情升溫之際，投資人應掌握補庫節奏與關稅時限，謹慎因應短線波動。

當記憶體族群重新吸引市場目光，帶頭領漲的卻不是最新一代的 DDR5 或 HBM，而是即將退場的「老將」——DDR4。在全球主要記憶體廠大幅減產 DDR4、供應迅速收縮的背景下，DDR4 現貨價格暴漲，並傳出美光DDR4報價上漲30~50%，引爆市場對短期缺貨與備貨潮的炒作熱情。而在台股之中，最直接受惠這波行情的，非南亞科技（2408）莫屬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，這場稱得上是「DDR4 的最後煙火」行情，可以持續多久？投資人又該注意哪些風險訊號？本文將從三大面向進行深入解析。

一、DDR4 的短缺，不是榮景，是結構性退出

過去幾年，DDR4 為 PC、伺服器、工控設備的主力記憶體規格，但隨著 DDR5 與 HBM 成為未來主流，Micron、SK hynix、Samsung 已先後宣布逐步停止 DDR4 生產。這不是短期性的景氣調節，而是 「規格退場所帶來的缺貨」，供給在技術與資源轉移下急劇萎縮。

需求端方面，雖然新平台正逐步導入 DDR5，但大量使用 DDR4 的既有系統，並未全面汰換，形成供需失衡，再加上對等關稅寬限期等因素，促使市場出現明顯囤貨行為，推升短期價格飆漲。更戲劇性的是，根據近期現貨報價顯示，DDR4 的現貨價格已正式超越 DDR5 同容量模組。在過去，這幾乎是不可能出現的現象，卻在產線退出、廠商囤貨、短線炒作的多重影響下出現。

二、南亞科坐擁存貨、短線業績彈性成焦點

南亞科技作為台灣唯一 DRAM 原廠，過去一段時間因 DDR4 報價低迷、庫存去化壓力大，營運表現疲弱。在此波報價飆升的背景下，這些庫存有望以高價出貨、拉抬毛利。根據市場預期，若 DDR4 報價維持目前水準，南亞科第二季營收與毛利率將同步優於預期，法人更認為有望在第三季轉虧為盈。

三、軋空能走多遠？看籌碼張力與補庫節奏

南亞科短線具備題材、籌碼與基本面的多重利多，是目前台股少數符合「軋空行情邏輯」的電子股之一。

首先，DDR4 退場型缺貨的結構已確立，報價飆升並非傳聞，而是實質反映通路搶貨與現貨拉抬。南亞科過去持有的 DDR4 存貨，轉瞬成為高價出貨來源，在第一季仍虧損的背景下，第二季毛利反轉、轉盈預期強烈，形成強烈的低基期修復效應。

從籌碼面來看，截至6/17融資券數據，南亞科的融資張數為 31,992 張，融券則高達 16,759 張，資券比達 52.4%。這顯示市場中看空與做多力道正在對峙，若股價持續走高，券單不退，有機會進一步形成軋空行情。

此外，若我們將時間節奏納入考量，更有機會放大這波炒作力道：美國對等關稅的寬限期將於 2025 年 7 月 8 日到期，在政策落地前，客戶提前備貨、通路搶單，極可能構成行情的最後一段衝刺。股價與現貨報價同步拉升的壓力，將推升軋空動能來到極限。

記憶體的火光再現，但該追的是煙火還是火炬？

南亞科（2408）正受惠於 DDR4 停產所引發的軋空行情，成為短線市場中最具彈性的焦點股。搭配對等關稅寬限期將屆、籌碼對峙激烈，整體行情具備一波到位的條件。只是要提醒，這並非產業成長週期的起點，而是一段壓縮時間下的事件型操作，投資人仍應密切關注資券變化與籌碼動態。

本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。

本文由玩股網授權，不得轉載