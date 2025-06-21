ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

南亞科成台股最強軋空股？　DDR4報價暴漲、資券對峙　

▲▼南亞科技。（圖／記者周康玉攝）

▲南亞科技。（圖／資料照）

文／玩股華安

DDR4價格異常飆升，現貨甚至超越DDR5，南亞科成為最大受惠股。軋空行情升溫之際，投資人應掌握補庫節奏與關稅時限，謹慎因應短線波動。

當記憶體族群重新吸引市場目光，帶頭領漲的卻不是最新一代的 DDR5 或 HBM，而是即將退場的「老將」——DDR4。在全球主要記憶體廠大幅減產 DDR4、供應迅速收縮的背景下，DDR4 現貨價格暴漲，並傳出美光DDR4報價上漲30~50%，引爆市場對短期缺貨與備貨潮的炒作熱情。而在台股之中，最直接受惠這波行情的，非南亞科技（2408）莫屬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，這場稱得上是「DDR4 的最後煙火」行情，可以持續多久？投資人又該注意哪些風險訊號？本文將從三大面向進行深入解析。

一、DDR4 的短缺，不是榮景，是結構性退出

過去幾年，DDR4 為 PC、伺服器、工控設備的主力記憶體規格，但隨著 DDR5 與 HBM 成為未來主流，Micron、SK hynix、Samsung 已先後宣布逐步停止 DDR4 生產。這不是短期性的景氣調節，而是 「規格退場所帶來的缺貨」，供給在技術與資源轉移下急劇萎縮。

需求端方面，雖然新平台正逐步導入 DDR5，但大量使用 DDR4 的既有系統，並未全面汰換，形成供需失衡，再加上對等關稅寬限期等因素，促使市場出現明顯囤貨行為，推升短期價格飆漲。更戲劇性的是，根據近期現貨報價顯示，DDR4 的現貨價格已正式超越 DDR5 同容量模組。在過去，這幾乎是不可能出現的現象，卻在產線退出、廠商囤貨、短線炒作的多重影響下出現。

二、南亞科坐擁存貨、短線業績彈性成焦點

南亞科技作為台灣唯一 DRAM 原廠，過去一段時間因 DDR4 報價低迷、庫存去化壓力大，營運表現疲弱。在此波報價飆升的背景下，這些庫存有望以高價出貨、拉抬毛利。根據市場預期，若 DDR4 報價維持目前水準，南亞科第二季營收與毛利率將同步優於預期，法人更認為有望在第三季轉虧為盈。

三、軋空能走多遠？看籌碼張力與補庫節奏

南亞科短線具備題材、籌碼與基本面的多重利多，是目前台股少數符合「軋空行情邏輯」的電子股之一。

首先，DDR4 退場型缺貨的結構已確立，報價飆升並非傳聞，而是實質反映通路搶貨與現貨拉抬。南亞科過去持有的 DDR4 存貨，轉瞬成為高價出貨來源，在第一季仍虧損的背景下，第二季毛利反轉、轉盈預期強烈，形成強烈的低基期修復效應。

從籌碼面來看，截至6/17融資券數據，南亞科的融資張數為 31,992 張，融券則高達 16,759 張，資券比達 52.4%。這顯示市場中看空與做多力道正在對峙，若股價持續走高，券單不退，有機會進一步形成軋空行情。

此外，若我們將時間節奏納入考量，更有機會放大這波炒作力道：美國對等關稅的寬限期將於 2025 年 7 月 8 日到期，在政策落地前，客戶提前備貨、通路搶單，極可能構成行情的最後一段衝刺。股價與現貨報價同步拉升的壓力，將推升軋空動能來到極限。

記憶體的火光再現，但該追的是煙火還是火炬？

南亞科（2408）正受惠於 DDR4 停產所引發的軋空行情，成為短線市場中最具彈性的焦點股。搭配對等關稅寬限期將屆、籌碼對峙激烈，整體行情具備一波到位的條件。只是要提醒，這並非產業成長週期的起點，而是一段壓縮時間下的事件型操作，投資人仍應密切關注資券變化與籌碼動態。

本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。

本文由玩股網授權，不得轉載

關鍵字： DDR4南亞科股市投資記憶體

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

Jennie吃辣崩潰哭出來：救我！　又發抖又尖叫...連話都說不好QQ

推薦閱讀

南亞科成台股最強軋空股？　DDR4報價暴漲、資券對峙　

南亞科成台股最強軋空股？　DDR4報價暴漲、資券對峙　

DDR4價格異常飆升，現貨甚至超越DDR5，南亞科成為最大受惠股。軋空行情升溫之際，投資人應掌握補庫節奏與關稅時限，謹慎因應短線波動。

2025-06-21 19:00
萬年謠言「電價三時段收費」　台電：假消息、一般家戶只看用電量

萬年謠言「電價三時段收費」　台電：假消息、一般家戶只看用電量

萬年謠言又來，網傳電價將改成三時段差別收費，台電今(21)日澄清，此為假消息，一般家戶用電計費只看用電量，無關時段，民眾可透過電費帳單或台灣電力APP確認，若有看到親朋好友在群組轉傳相關訊息，也請一同支援澄清。

2025-06-21 14:23
聯電下周二除息！6%殖利率誘因　專家：留意2面向

聯電下周二除息！6%殖利率誘因　專家：留意2面向

聯電除息在即，殖利率達6%雖具吸引力，但回顧過去15年填息紀錄，殖利率越高，填息機率越低，投資人應關注公司基本面與下半年營運挑戰。

2025-06-21 11:48
鴻海傳攜手輝達打造「機器人生產線」　休士頓廠明年Q1啟動

鴻海傳攜手輝達打造「機器人生產線」　休士頓廠明年Q1啟動

《路透》報導，兩位知情人士透露，鴻海（Foxconn）與輝達（NVIDIA）正在洽談計畫在鴻海位於美國休士頓的新工廠導入人形機器人，這座工廠將生產輝達的AI伺服器，此舉代表著兩家公司可能是首次將人形機器人融入大規模生產。

2025-06-21 11:00
006208爆存股「出走潮」？股東人數連8降　小資0050 刷新高

006208爆存股「出走潮」？股東人數連8降　小資0050 刷新高

隨著元大台灣50（0050）分割後恢復交易，因一張入手價不到5萬，吸引小資族搶進，根據集保統計至6月20日，0050股東人數飆新高，來到逾121萬人，不過因此孿生兄弟富邦台50（006208）受波及，股東人數連八周下滑，2檔市值型ETF進入白熱化競爭。

2025-06-21 10:28
最新妖股出現！中藥公司股價飆漲48630％　市值一度超越美超微

最新妖股出現！中藥公司股價飆漲48630％　市值一度超越美超微

一家專攻草藥療法的香港生技公司Regencell Bioscience（美股代碼RGC），近期在美股市場掀起熱潮。儘管尚未獲得任何營業收入，今年股價卻飆升至驚人的48630%，市值一度突破386億美元（約新台幣1.13兆元），超越AI伺服器大廠美超微（Supermicro）。

2025-06-21 06:22
台股年線震盪整理　本益比回升至16.7倍企業獲利依然穩健

台股年線震盪整理　本益比回升至16.7倍企業獲利依然穩健

昨（20）日在國際市場變數影響下，台股震盪收紅，周線幾乎收在平盤，微幅下跌27.21點，跌幅0.12%，保德信市值動能50 ETF（009803）經理人張芷菱表示，目前台股反彈後反覆測試年線位置，現在預估本益比已回到16.7倍左右，不僅低於兩年均值的18倍，更凸顯此時指數的評價面更具吸引力，建議投資人持續聚焦成長性明確的核心AI企業，以及評價較低的消費性電子股、金融、航運類股，另看好進入除權息旺季，亦可配置殖利率概念股。

2025-06-21 06:05
台灣虎航響應淨零碳排　A320neo新機飛渡將添加5%永續航空燃油

台灣虎航響應淨零碳排　A320neo新機飛渡將添加5%永續航空燃油

受先前交機延誤影響，台灣虎航今年陸續將有2架A320neo新機報到，而為響應政府「台灣2050淨零碳排」的目標政策，台灣虎航也持續針對永續及減碳議題努力。台灣虎航20日宣布，將於2025年起引進之全新A320neo航機飛渡航班中，添加一定比例的永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuel, SAF），此舉也展現台灣虎航積極投入綠色飛航的決心，為環境保護盡一份心力。

2025-06-21 06:00
志信股利1.64元　美麗信今年維持好成績、竹南接續推新建案

志信股利1.64元　美麗信今年維持好成績、竹南接續推新建案

志信(2611)今(20)日股東會通過配發現金股利1.64元，配發率100%，以今日收盤價20元，殖利率達8.2%。公司總經理陳秀奇指出，公司轉投資的美麗信花園酒店，去年平均住房率超過九成，配發現金股利0.96元，今年估計仍有好業績；在竹南蓋的住宅與店面，預計今年年底完工，接續還有約一百戶住宅與店面建案將推出。

2025-06-20 22:10
12強紀念銀幣來了！　央行：下周一正式亮相

12強紀念銀幣來了！　央行：下周一正式亮相

總統賴清德催生的12強冠軍紀念幣有譜！央行今（20）日公告，下周一（23日）上午10點，將由央行發行局局長鄧延達正式向外說明「2024年第三屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念銀幣」相關事宜。

2025-06-20 21:17

讀者迴響

熱門新聞

美擬撤銷台積電陸廠技術豁免　股價應聲重挫

中藥公司股價飆漲48630％　市值一度超越美超微

4月薪資統計出爐　第一名非醫師、工程師

即／威力彩14億獎號出爐！對中每天自然醒

威力彩飆14億「隨機買1注就好」！財經達人曝數據

預算1000～1500萬元買新北40坪以上！

外幣ATM提領便宜日圓　2銀行不用手續費

宏達電董座王雪紅股東會喊話　HTC正在躍升起點邁向更大成長

債蛙不死心！　調查近5成持有債券ETF部位不出清

即／威力彩下期飆15.5億！貳獎2注中

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【嚇到翻車】國道驚見男子猛跳揮手！大貨車急閃「連翻3圈」

【有游泳池味道？】#李珠珢 被 #南珉貞 騙吃香菜餅乾反應超真實

【貼超近】「台灣好行」巴士阿里山逆向超車...險撞自小客　超扯畫面曝

【第一視角曝光】台中騎士「超級鬼切」遭撞亡

【近百人受困】八仙山遊樂區邊坡土石崩落　近百名遊客、員工受困

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366