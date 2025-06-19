東陽股東會通過配息5.3元　台南科工廠下半年完工

▲東陽今日召開股東常會。（圖／東陽提供）

記者高兆麟／台北報導

汽車零組件大廠東陽（1319）今日召開股東常會，會中提請承認113年度之營業報告書，及113年度盈餘分配案決議配發現金股利5.3元，共計發放金額約新台幣31.35億元。

東陽今年前5月營運續創高，自結合併營收114.32億元，較去年同期增10%，創史上新高紀錄，自結合併稅前淨利21.74億元，累計稅前EPS 3.55元，創歷年同期次高。若排除兩期匯率因素，較去年同期累計成長23%，為史上最賺前五月。

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近期在關稅議題及匯率波動等不確定性因素影響，市場觀望情緒濃厚，客戶下單亦轉趨保守。總裁吳永祥表示，關稅、匯率政策等外部環境的變動非公司所能控制，不論外在環境如何變動，東陽有信心建立具優勢的競爭力來應變，持續專注本業發展及客戶需求，加速產品開發及認證，持續整理整頓，汰弱留強，鞏固市場領導地位。

東陽按既定擴廠計畫，目前台南科工廠進度順利，預計於下半年即可完工運轉；七股科工區於5月底正式動工，預定於2026年底完工投產；新市產業園區預計在2026年中交地，並於2027年初動工興建；美國德州廠也持續加速擴建，為AM市場未來3-5年成長需求做好準備。