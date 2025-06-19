美好證股東會　老董喊話：投資我們就是買進AI ETF

▲美好證董事長黃若涵。（圖／美好證提供）

記者陳瑩欣／台北報導

美好證券（6021）於19日召開114年股東常會，確認去年稅後純益4.38億元創歷年第3高，每股稅後純益（EPS）達1.43元，股東權益報酬率達39.88%。美好證董事長黃谷涵說：「持有美好證券的真實意義是，股東將會以89％的價格買進一個AI ETF，再加上一個免費的特許證券公司。」

黃谷涵表示，2024年為股東財富實質豐收年。他強調，過去六年，在全體董事與員工們的努力，2019年底時總資產73.30億元，淨值46.42億元，2024年底總資產234.93億元，淨值82.95億元，總資產成長率221％，代表在同等ROA水平上，公司獲利能力實現倍數成長，這是股東財富的增加，更是投資未來的能力。

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截至2024年底，美好證券自營投資部位總額已達109.79億元，其中股票占 84％，債券占16％，投資標的涵蓋台積電、鴻海、聯發科、亞馬遜、波克夏等具長期競爭力企業，總投資收益突破29.83億元。

黃⾕涵表⽰，我們以好價格買進好⽣意及好團隊，建立長期具競爭⼒的組合，穩健創造股東回報。換⾔之，「持有美好證券的真實意義是，股東將會以 89% 的價格買進⼀個 AI ETF，再加上⼀個免費的特許證券公司」，他表示，美好證是⼀個正在不斷積累創業家精神與創新能⼒的證券公司。