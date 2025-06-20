「三巫日」逼近！逾6兆美元史上最大期權交易　美股面臨挑戰

▲美股示意圖。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／綜合報導

美股19日因「六月節」休市，但投資者正準備迎接今（20日）、周五的三巫日（triple witching）來臨，將面臨史上最大規模6.5 兆美元期權到期，此舉可能導致股市出現比最近幾周出現的溫和變化更為劇烈的波動。

根據《彭博》報導，每個季度，多個不同類別的交易所衍生品合約會在同一天同時到期，這一現象在市場觀察人士中被稱爲三巫日。雖然市場並不預期周五當天就會出現劇烈波動，但股市在下一周可能會重新面臨突然波動的風險。

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研究公司Asym 500 LLC的創始人Rocky Fishman表示，自5月初以來，美國股市的每日波動相對克制，這得益於今年早些時候大量看跌期權交易的鎖定效應（pinning），鎖定效應（pinning）是指在期權到期日標的資產的價格在期權的執行價附近收盤。 因在當時，標普500指數反彈至接近歷史高點的可能性看起來非常渺茫。

今年4月初，在關稅引發市場劇烈波動之際，許多悲觀的投資者買入了股市下跌的對沖工具，並通過在標普500指數當下水平、5981點稍上方賣出看漲期權，爲這些保護性倉位融資。

Rocky Fishman表示，「過去幾個月我們一直在應對關稅風波，當時很多人認爲6000點這個水平難以觸及，因此在這個區域賣出了看漲期權，以此爲自己在其他位置的保護性期權籌集資金。」

Little Harbor Advisors 聯合投資組合經理 Matthew Thompson 表示，4 月初的關稅風暴期間情況有所不同，當時許多中介機構發現自己不得不在下跌的市場中拋售股票，然後在市場上漲時再買回來，從而加劇了波動。

