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匯鑽科全年發放1.1元股利 搶進中國高階市場拚三年高成長

▲▼匯鑽科今日召開股東常會。（圖／匯鑽科提供）

▲匯鑽科今日召開股東常會。（圖／匯鑽科提供）

記者高兆麟／台北報導

表面處理大廠匯鑽科（8431）今日召開股東常會，通過承認113年度營業報告書及財務報表案，去年下半年配發0.1元現金股息外，會中也通過下半年盈餘轉增資發行新股案，配發股票股利1元，全年合計配發1.1元股利。同時，完成補選兩席董事，分別由吳家權及王文珊當選董事。

匯鑽科董事長花鐳哲在股東會上對股東信心喊話，公司目前已切入中國高階手機供應鏈，手握七個品項訂單，並已陸續出貨；另外，在碳纖維表面處理技術已取得成果，並切入通信設備表面處理；匯鑽科也持續布局越南、泰國廠，未來三年將看到公司營運大幅成長。

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花鐳哲指出，公司已經接獲陸系前三大手機品牌訂單，包括手機天線屏蔽罩、手機晶片屏蔽罩、折疊機軸承蓋板、摺疊手機屏下支撐架等七個項目，去年下半年摺疊手機碳纖維表面處理產品開始有營收貢獻，今年旗艦新機6月底發表，預期7月開始放量，匯鑽科為獨家供應商，營運穩步加溫。也因為陸系手機客戶訂單加持，除能明顯挹注營收外，也避免過度依賴美系手機客戶。

針對未來產品需求，匯鑽科進行擴產計畫，以東南亞為主要新的生產基地。在泰國方面，在疫情間購買4.8萬坪土地興建新廠，目前已開始打地基，預計今年底、明年第一季完工，新產能明年第二季開始量產，原本以化學鎳為主，計畫新增工藝技術及產線，金、銀、銅、錫產線將增加到10條，並協助客戶導入光通訊模組、車用連結器、水冷伺服器散熱模組等具電鍍需求產品，三年內泰國廠營收預估提升至每月5000萬泰銖。

越南部分，與合作夥伴在北越合租廠房，僅一條打樣產線，公司開始買地建廠，待現增完成後動工，預計購置5萬坪米土地，將協助生產兩家國際大廠進行5G戶外大型基地台濾波器生產製造，目標順利在2028年量產。

關鍵字： 匯鑽科

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