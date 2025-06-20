宏達電董座王雪紅股東會喊話　HTC正在躍升起點邁向更大成長

▲宏達電董座王雪紅主持股東會。（圖／宏達電提供）

記者高兆麟 ／台北報導

宏達電HTC（2498）今日舉行股東會，由董事長王雪紅主持，王雪紅也表示，感謝大家一直以來對 HTC 的支持，HTC持續以前瞻的視野與堅定的行動，將科技與人文融合，釋放夢想，也為股東創造價值，並喊話股東，HTC 正站在一個全新躍升的起點，邁向更大的成長。

王雪紅表示，今年年初HTC宣布與 Google 簽署協議，Google 支付2.5億美元的交易價金，部分HTC的XR研發團隊加入Google。按照協議， HTC的XR智慧財產權以非專屬授權方式授予Google使用，這項交易已經在第一季完成，也更進一步強化 HTC 在XR 生態系的發展策略。

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王雪紅也指出，在創新應用上，HTC是全球大型實境娛樂的先行者。像是《永恆聖母院》、《凡爾賽：太陽王的失落花園》與《魔幻歌劇院》等沉浸式展覽，不只帶來全新文化體驗，也證明 XR 在場域應用上的高度商業潛力。

HTC的 VIVERSE是全球首創的開放式 3D 內容平台，透過一個連結就能跨裝置即時體驗 3D 內容。六月起更全面支援主流遊戲引擎，搭配無程式碼工具與 AI，推動直覺式創作，讓任何人都能快速製作 3D 場景，應用已遍及商業、娛樂與教育場域。

王雪紅也表示，Next Generation Communication與 AIoT 方面，G REIGNS 團隊已協助日產汽車與多家智慧工廠導入企業專網與邊緣運算，提升效率與安全性。HTC也與國際業者合作，開發基於 NVIDIA AI-RAN 的新一代通訊與 AI 平台，布局 Next Generation Communication智慧應用未來。

王雪紅更喊話，AI，正是HTC下一階段的核心動能，AI已深入營運與研發流程，協助HTC以更高效率、更智慧的方式推動創新、擴大全球影響力。HTC 正站在一個全新躍升的起點。將持續以開放、互聯、智慧的策略，引領創新，實現願景，邁向更大的成長。