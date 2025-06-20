特斯拉FSD新晶片量產　傳台積電獲3奈米訂單、三星為備援

▲特斯拉。（圖／記者張慶輝攝）

記者高兆麟／綜合報導

電動車大廠特斯拉（Tesla）下一代FSD（全自動輔助駕駛）晶片AI5／HW5傳出已進入量產階段，外媒指出，此次晶片代工由台積電主力承接，採用先進的3奈米N3P製程，三星則為備援代工選項之一。

根據科技網站《NotATeslaApp》報導，特斯拉持續透過FSD晶片升級推進自動駕駛技術，此次AI5／HW5晶片在運算效能上大幅提升，每秒運算能力目標達2000至2500 TOPS（兆次操作），相較現行HW4晶片約提升五倍，能支援更高階的無監督自動駕駛演算法。

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報導指出，特斯拉此次選擇同時與台積電與三星合作，展現其供應鏈多元化策略，有助於降低潛在風險。特斯拉過去主要由三星提供FSD晶片，但此次導入台積電先進製程，代表其在晶片技術與產能穩定性方面尋求更進一步的優化。

業界傳出，目前AI5／HW5的主要代工仍由台積電負責，將採用3奈米N3P製程進行初期量產；而三星則作為備援代工廠，預計將在2026年HW5車型大規模量產時進一步參與生產。

值得注意的是，儘管特斯拉不斷優化FSD技術，但預期新功能將主要應用在新車型上，並不會全面更新至舊款車輛。特斯拉表示，雖然新一代硬體能帶來更高安全性與效能，但現有硬體依然可支援安全駕駛，不影響既有車主的基本使用體驗。