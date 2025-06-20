4月薪資統計出爐！第一名不是工程師、醫師　月薪平均破6位數

▲主計處公布2025年4月最新薪資統計。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

主計總處公布2025年4月最新薪資統計，台灣工業與服務業本國籍全職員工的平均經常性薪資為5萬524元，年增超過3%；若加上獎金與加班費，總薪資則達5萬8,878元。其中金融及保險業以平均月薪逾10萬元居冠，遠超醫師、工程師等傳統高薪職業。

此次統計顯示，平均薪資最高的五大產業依序為：金融及保險業（10萬841元）、電力與燃氣供應業（7萬3,511元）、出版影音與資通訊業（7萬3,376元）、醫療保健與社會工作服務業（6萬4,067元），以及專業、科學與技術服務業（6萬3,442元）。這些行業不僅薪資優渥，也被視為穩定性高的職場選項。

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▲主計處公布2025年4月最新薪資統計。（示意圖／ETtoday資料照）



儘管平均薪資數據亮眼，實際上多數人感受不到這樣的「平均值幸福」。主計總處指出，4月經常性薪資的中位數為3萬9,744元，意味著半數勞工實領薪資在此數字以下，凸顯少數高薪職業拉高整體平均的情況，與一般民眾的實際收入落差明顯。

統計同時揭示勞工的加班現況。2025年4月全職員工平均加班工時為8.9小時，較去年同期增加0.4小時；平均加班費為2,423元，年增近6%。雖然這筆「加班紅包」對部分上班族來說略有補貼，但也反映出部分產業仍存在高工時的壓力。

事實上，為讓民眾快速掌握自己在職場中的相對位置，主計總處設計「薪情平台」，民眾輸入年薪與產業別，即可得知自己處於什麼區段。網站內也有「職缺薪情連連看」的系統，只要輸入理想的月薪水準，就會跳出相應的職缺，讓求職者能夠參考。