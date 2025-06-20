志信股利1.64元　美麗信今年維持好成績、竹南接續推新建案

▲志信旗下美麗信花園酒店今年上半年維持去年的好成績。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

志信(2611)今(20)日股東會通過配發現金股利1.64元，配發率100%，以今日收盤價20元，殖利率達8.2%。公司總經理陳秀奇指出，公司轉投資的美麗信花園酒店，去年平均住房率超過九成，配發現金股利0.96元，今年估計仍有好業績；在竹南蓋的住宅與店面，預計今年年底完工，接續還有約一百戶住宅與店面建案將推出。

志信貨櫃拖車運輸本業因司機荒與利潤薄弱，公司已經暫停擴充，目前都交給子公司新海運輸倉儲經營，母公司專注飯店，營建與股票投資等。

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由於公司用人不多，今日股東會也通過出售位於台北市中山區建國北路二段33號12樓的辦公室，以活化資產。建物面積為371.18坪，含地下2樓3個車位32.9坪，土地面積為30.3831坪，由於該辦公室並無貸款，成本很低，預計。

志信在新竹竹南投資興建的「志信耘豊」，16戶多數已售出，預計今年內結案，可以為公司增添獲利。公司新近在竹南買下4百多坪土地，將興建約1百戶住家與店面。

志信表示公司因應整體經營環境的變化，將適時調整營運方針，強化公司核心競爭力，秉持「追求卓越，永續經營」、「誠信第一，服務至上」的經營原則，提供客戶「安全迅捷、值得信賴」的內陸運輸及相關作業服務，落實安全政策，帶領公司員工共同成長。

在觀光飯店業務方面，「美麗信花園酒店」除繼續提供優質的商旅服務為本股東創造利潤，亦積極培養餐旅人才，視營運狀況調整組織架構以因應品牌發展策略。

志信去年營收6.87億元，年增幅為11%；營業淨損為1654.3萬元，稅後淨利為3.27億元，年減31%，EPS1.64元。公司前年的高獲利主要是因為投資長榮(2603)、陽明(2609)股票均取得豐厚股利。

公司擬訂定114年7月2日為除息交易日，7月8日為除息基準日，7月31日為現金股利發放日，發放日期若有異動，擬授權董事長全權處理。