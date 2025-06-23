快訊／威力彩15.5億開獎了！今晚頭獎幸運兒是你嗎

▲威力彩連33槓，今晚頭獎上看15.5億元。（圖／記者許力方攝）
記者柯沛辰／台北報導
威力彩累計已連33槓，今晚頭獎上看15.5億元，讓許多彩迷躍躍欲試，各地彩券行買氣明顯升溫。
台彩23日晚間開出第114000050期威力彩，第一區獎號由小到大依序為06、11、20、31、32、33，第二區06。
▲威力彩連33槓，今晚頭獎上看15.5億元。（圖／記者許力方攝）
記者柯沛辰／台北報導
威力彩累計已連33槓，今晚頭獎上看15.5億元，讓許多彩迷躍躍欲試，各地彩券行買氣明顯升溫。
台彩23日晚間開出第114000050期威力彩，第一區獎號由小到大依序為06、11、20、31、32、33，第二區06。
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美軍於21日晚對對伊朗發動攻擊，而伊朗國會批准封鎖荷姆茲海峽，油價再度走高，周一亞洲股市開低回應，在一片綠油油的盤勢中，投資人擔心局面是否引發類似1970年代的石油危機，中租基金平台總經理蘇皓毅與1970年代不同的是，目前各國能源早已多樣化、各國政府推動綠能多年，經濟對原油依賴已經減少，因此1970年代能源危機導致全球衰退的場景，不一定重演。
2025-06-23 17:58
以伊衝突引爆股匯雙殺，台股今（23）日重跌313.72點收21732.02點，痛失2萬2大關，新台幣兌美元重貶2.05角收29.734元，成交金額14.32億美元。
2025-06-23 16:38
天氣愈來愈熱，勞動部對「高溫假」的規劃受到關注，勞動部長洪申翰今（23）日指出，現階段還是採取分眾保護勞工的措施，因為不同職類的勞工，面臨暴露在高溫的差異蠻大，「坐辦公室的職員放高溫假有點怪」他認為要看地區、時段調整，「全面性高溫假」仍須討論。
2025-06-23 15:46
近期因中東局勢升溫，伊朗可能封鎖荷姆茲海峽，衝擊全球近兩成原油運輸，導致油價劇烈波動。市場投資情緒轉強，不少人趁跌進場抄底，反向ETF「期元大S&P原油反1（00673R）」近兩週投資人數激增三成，從原本5655人一口氣增加1萬139人。
2025-06-23 15:11
113年度綜合所得稅申報期限到下周一（6 月 30 日）截止，今年有近700萬人需要完成申報。財政部在最後一周報稅期提醒9大報稅地雷，呼籲還沒報稅、已完成申報的納稅義務人多多確認，6月30日前重傳正確申報資料，即可避免報錯遭補稅處罰。
2025-06-23 14:59
美國碳化矽（SiC）晶圓大廠Wolfspeed因財務壓力沉重，傳出將依美國破產法第11章申請破產重整。日系半導體大廠瑞薩電子（Renesas Electronics）今（23日）宣布，已與Wolfspeed及其主要債權人簽署重整支持協議，預估將因此認列約2,500億日圓（折合新台幣約506億元）損失。
2025-06-23 14:47
航班準點率高達90%的雙子星聯盟(由馬士基與赫伯羅特合組)，因為僅彎靠樞紐港，非樞紐港以集貨船收貨，未獲得多數託運人青睞，影響到該公司運價，今(23)日大陸媒體報導，雙子星聯盟宣佈對其越太平洋航線進行重大修改，有兩條航線增加母船彎靠港口。
2025-06-23 14:23
美國21日重擊伊朗核設施，伊朗議會22日批准封鎖荷姆茲海峽，並將決議送交伊朗國安委員會，有法人出報告指出，伊朗封鎖荷姆茲海峽，將大舉推升油價； 依燃油成本比重，航空業所受衝擊最大，貨櫃船運次之，散裝航運所受影響最小。
2025-06-23 13:02
美軍轟炸伊朗核子設施後，市場預期伊朗將關閉荷姆茲海峽做為報復，經濟部長郭智輝今（23）日表示，台灣進口原油與天然氣，須經過荷姆茲海峽的比例低於2成，若遭封鎖，輪船被迫繞道而行，將拉長到貨期，油價「當然會漲」目前經濟部試算模式「每桶140美元也也有推估」。
2025-06-23 11:04
央行今（23）日公開「2024年第三屆世界12強棒球錦標賽冠軍」紀念銀幣每枚售價1600元，委託台銀銷售採全預購制，限量3.6萬枚，每人限購1枚。
2025-06-23 10:26
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