快訊／威力彩15.5億開獎了！今晚頭獎幸運兒是你嗎

中東衝突升級！專家稱全球對原油依賴降低 1970石油危機不易再現

美軍於21日晚對對伊朗發動攻擊，而伊朗國會批准封鎖荷姆茲海峽，油價再度走高，周一亞洲股市開低回應，在一片綠油油的盤勢中，投資人擔心局面是否引發類似1970年代的石油危機，中租基金平台總經理蘇皓毅與1970年代不同的是，目前各國能源早已多樣化、各國政府推動綠能多年，經濟對原油依賴已經減少，因此1970年代能源危機導致全球衰退的場景，不一定重演。

以伊衝突股匯雙殺 新台幣重貶2.05角收29.734元

以伊衝突引爆股匯雙殺，台股今（23）日重跌313.72點收21732.02點，痛失2萬2大關，新台幣兌美元重貶2.05角收29.734元，成交金額14.32億美元。

熱爆「高溫假」爭全放 勞長：坐辦公室放假很奇怪

天氣愈來愈熱，勞動部對「高溫假」的規劃受到關注，勞動部長洪申翰今（23）日指出，現階段還是採取分眾保護勞工的措施，因為不同職類的勞工，面臨暴露在高溫的差異蠻大，「坐辦公室的職員放高溫假有點怪」他認為要看地區、時段調整，「全面性高溫假」仍須討論。

抄底油價且慢！00673R投資人暴增3成 法人：先投反分割避免風險

近期因中東局勢升溫，伊朗可能封鎖荷姆茲海峽，衝擊全球近兩成原油運輸，導致油價劇烈波動。市場投資情緒轉強，不少人趁跌進場抄底，反向ETF「期元大S&P原油反1（00673R）」近兩週投資人數激增三成，從原本5655人一口氣增加1萬139人。

700萬人注意！綜所稅9地雷一文看 報錯6／30前重傳都有救

113年度綜合所得稅申報期限到下周一（6 月 30 日）截止，今年有近700萬人需要完成申報。財政部在最後一周報稅期提醒9大報稅地雷，呼籲還沒報稅、已完成申報的納稅義務人多多確認，6月30日前重傳正確申報資料，即可避免報錯遭補稅處罰。

Wolfspeed聲請破產 與瑞薩達成重整協議「吞500億損失」

美國碳化矽（SiC）晶圓大廠Wolfspeed因財務壓力沉重，傳出將依美國破產法第11章申請破產重整。日系半導體大廠瑞薩電子（Renesas Electronics）今（23日）宣布，已與Wolfspeed及其主要債權人簽署重整支持協議，預估將因此認列約2,500億日圓（折合新台幣約506億元）損失。

礙於現實 馬士基與赫伯羅德的雙子星聯盟太平洋航線增加彎靠港

航班準點率高達90%的雙子星聯盟(由馬士基與赫伯羅特合組)，因為僅彎靠樞紐港，非樞紐港以集貨船收貨，未獲得多數託運人青睞，影響到該公司運價，今(23)日大陸媒體報導，雙子星聯盟宣佈對其越太平洋航線進行重大修改，有兩條航線增加母船彎靠港口。

伊朗議會批准封鎖荷姆茲海峽 法人估衝擊最大航空、其次貨櫃船運

美國21日重擊伊朗核設施，伊朗議會22日批准封鎖荷姆茲海峽，並將決議送交伊朗國安委員會，有法人出報告指出，伊朗封鎖荷姆茲海峽，將大舉推升油價； 依燃油成本比重，航空業所受衝擊最大，貨櫃船運次之，散裝航運所受影響最小。

以伊衝突荷姆茲海峽緊張 經長：原油推估模式看到每桶140美元

美軍轟炸伊朗核子設施後，市場預期伊朗將關閉荷姆茲海峽做為報復，經濟部長郭智輝今（23）日表示，台灣進口原油與天然氣，須經過荷姆茲海峽的比例低於2成，若遭封鎖，輪船被迫繞道而行，將拉長到貨期，油價「當然會漲」目前經濟部試算模式「每桶140美元也也有推估」。

12強紀念銀幣每枚1600元 限量3.6萬份只准預購

央行今（23）日公開「2024年第三屆世界12強棒球錦標賽冠軍」紀念銀幣每枚售價1600元，委託台銀銷售採全預購制，限量3.6萬枚，每人限購1枚。