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專家看貨櫃船運供給回升、需求不足　Q3美國線運價恐回Q1水平

▲貨櫃船公司六月中美線西線每大箱運價想漲到8千美元，多數攬貨公司認為很難。（圖／取自洛杉磯港務局官網）　

▲專家看未來運價面臨供應回升、需求不足的雙重挑戰。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船運美國線這個月運價出現暴漲暴跌現象，月初漲到每大箱(40呎櫃)6000美元的運價，上周五(20日)跌到僅剩2500美元，貨櫃船運專家Vespucci Maritime的執行長Lars Jensen在社交媒體發文指出，未來運價面臨供應回升、需求不足的雙重挑戰。Xeneta首席分析師Peter Sand預測，運價或將在第三季度逐步回落至第一季的水平。

對於專家的評論，國內超大型攬貨公司負責人指出，公司客戶多數都認為，美國關稅應該就是目前的水平，不會再惡化了，美國景氣與失業率都還可以，下半年並不悲觀，第三季估計不會太旺，應屬小旺，船公司仍是會透過控艙來改善供需。

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對於近期過多的加班船與新航班，上周已見到非聯盟的航班取消。目前美國線的運價對於新加入的非聯盟船估計已經缺乏獲利空間，會逐漸退出，聯盟船估計也會開始減班，好提高7月1日的漲價機會。

過去聯盟船在美西線的成本價每大箱約1600美元，今年以來因為多數時間透過減班穩定或提升運價，而減班是要付出代價的，每大箱平均成本拉高到2000美元左右，因此目前的2500美元還是可獲利的，第三季只要關稅維持在目前水平，估計還可以維持不錯的局面。

馬士基出身的Lars Jensen在社交媒體發文指出這個月上海航運交易所的貨櫃運價指數SCFI，是自2009年推出以來所經歷的最快速下跌。這意味著自美國暫停對中國加徵關稅以來所有的漲幅，幾乎已經完全被抹去。

Lars直言：「我們很可能正在見證一輪太平洋航線運價最快、但也是最短暫的暴漲行情。」談到此輪漲跌反覆的原因時，Lars Jensen 指出，實際上這是源於企業對政策前景的信心變化。 「最初在美方宣布暫停加徵關稅後，確實觸發了一輪出貨高潮。 但如今隨著美中貿易協定前景不明、關稅合法性司法挑戰仍在進行，以及美國政界反覆提及新關稅威脅，企業的風險預期發生了轉變。」

他認為未來運價面臨供應回升、需求不足的雙重挑戰，Jensen進一步指出：「目前看來，貨主們並不願意在8月14日關稅正式重啟前大量前置發貨。 這也使得市場錯判了真實需求，導致供需錯配。」

Peter Sand則警告，即使未來繼續實施較低關稅，需求也可能迅速萎縮。因為2024年和2025年初，大量貨主已提前發貨，庫存已接近飽和。「一旦這波搶運潮結束，市場整體將面臨庫存去化和運力回歸的雙重壓力，屆時不僅是大客戶，整個市場都將開始對高運價和旺季附加費產生抗拒。」他預測運價或將在第三季度逐步回落至第一季度的水準。也就是說，未來需求隨著出貨潮的結束而萎縮。

美國零售聯合會(NRF)預測，今年7月美國進口將比往年更早達到峰值。NRF的全球港口追蹤器預計，7月份美國海港將處理213萬箱(20呎櫃)進口貨櫃，年減8.1%。該會預測8月份的進口量為198萬箱，並預計9月份和今年剩餘時間的進口量將急劇下降。

面對運價暴跌，全球製藥巨頭Getz Pharma的出口網路總監Hanif Ajari指出：「SCFI暴跌不僅是一次市場修正，更暴露了在地緣政治衝擊下全球航線的結構性脆弱。」

他指出，當前，多重外部風險正在交織，包括美國近期對伊朗核設施相關目標發動軍事打擊、馬士基宣布暫停掛靠以色列海法港、紅海和霍爾木茲海峽局勢持續緊張。

這些因素正不斷增加運輸中斷的系統性風險，Ajari警告說：「現在已不只是多少錢發貨，而是還能不能發貨的問題。」

2025年第二季度的貨櫃運價波動折射出當前航運市場更加複雜的現實：不是比誰更便宜，而是看誰更穩定。

關鍵字： 專家貨櫃船運供給回升需求不足美國線運價Q1水平

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