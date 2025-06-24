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記憶體族群兩樣情！華邦電爆20萬張大量上攻　南亞科跌半根

▲▼華邦電。（圖／記者高兆麟攝）

▲華邦電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

受惠原廠DDR4停產，DRAM雙雄南亞科(2408)、華邦電(2344)股價表現兩樣情，華邦電至午盤爆逾20萬張大量居成交王，漲逾2.81%，股價最高來到21.25元為3個月新高；南亞科（2408）盤中爆13.54萬張大量跌逾半根，為成交第2大個股。

美光6月中向客戶發出DDR4將停產通知，DDR4報價今年5月即開始走揚，終端市場出現恐慌採購，根據集邦科技（TrendForce）最新數據顯示，主流規格DDR 4 16Gb（2Gx8）顆粒在6月2日報價僅為5.171美元，較同期DDR 5產品低約8%。然而在不到一個月的時間內，其報價已飆升至8.633美元，漲幅高達67%。

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集邦科技觀察，當前DDR4價格已顯著高於同容量DDR 5 16Gb（2Gx8）顆粒的6.014美元，溢價幅度達44%。若對比主要用於工業領域的DDR 4 16Gb（1Gx16）顆粒（現價約12美元）與DDR 5，價差已擴大至100%。

法人指出，記憶體族群帶量衝價的波段已有一段時間，類股漲跌表現並不一致，要留意後續震盪衝擊，除了南亞科跌半根以外，同屬記憶體族群的威剛（3260）盤中由紅翻黑，午盤後跌逾3%至95.5元。

關鍵字： DRAM南亞科華邦電DDR4記憶體

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