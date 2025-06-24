135年藥妝店宣布破產熄燈！7月起64家門市將更名

▲擁有百年歷史的零售及藥妝連鎖品牌「巴特爾藥局」，7月起即將消失。（圖／翻攝自X平台／@bartelldrugs）

圖文／CTWANT

美國最大藥店連鎖公司之一「來德愛」（Rite Aid）旗下擁有百年歷史的零售及藥妝連鎖品牌「巴特爾藥局」（Bartell Drugs）即將永久走入歷史，該公司近日證實，旗下剩餘門市7月中旬起將全面更換為「CVS藥局」（CVS Pharmacy）的品牌標誌。

作為收購「來德愛」（Rite Aid）門市計劃的一部分，CVS宣布將重新整併20家巴特爾藥局據點。該公司向《福斯13台西雅圖分台》（FOX 13 Seattle）確認，這些門市將在交易程序完成後正式轉換為CVS藥局品牌。

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CVS此次總計收購64家門市，其中包含20家仍沿用巴特爾藥局名稱的來德愛據點。CVS企業發言人表示，新接管的門市將盡可能保留巴特爾藥局原有的在地商品，同時引進這家全國連鎖藥局的其他產品線。

CVS亦計劃增聘團隊成員以確保優質購物體驗，並將優先考量現任巴特爾藥局與來德愛員工轉任CVS藥局團隊職缺。

總部位於華盛頓、創立於1890年的巴特爾藥局，在被來德愛於2020年收購前，一直被視為美國歷史最悠久的家族經營連鎖藥局。來德愛其後2度聲請破產保護，並持續透過裁員及向競爭對手出售數百家門市來維持營運。

CVS藥局目前在愛達荷州、奧勒岡州與華盛頓州設有70家據點，該公司表示期待能進一步擴展在該區域的業務版圖。

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