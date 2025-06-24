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12強紀念銀幣預購才1天　央行急喊：小心有詐騙

▲▼央行12強紀念幣。（圖／翻攝央行直播）

▲央行發行局局長鄧延達推12強紀念銀幣。（圖／翻攝央行）

記者陳瑩欣／台北報導

央行昨（23）日公告發售「2024年第三屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念銀幣」，廣受外界關注。惟會後陸續發現不明人士藉機盜用相關資訊詐騙，央行在24小時內提出澄清，呼籲民眾不要上當。

央行指出，不明人士盜用央行及台灣銀行官方網站圖片，或是記者會所拍攝照片，另開設偽冒販售網站，並透過社群媒體（如Facebook、LINE等）散布偽冒網址，以「限時搶購－中華隊12強奪冠紀念幣！預售開始了！」等為標題，搭配「貨到付款」、「超商取貨」、「免運費」、「15天鑑賞期」等字樣，誘使民眾點擊不實連結並下單購買，涉嫌詐騙行為。

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央行特別澄清，此次發售之「2024年第三屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念銀幣」，全數透過台灣銀行申購網站及所屬分行進行預購，並預計於11月份供成功預購者領取。

央行籲請民眾務必提高警覺，切勿點擊不明網站連結或提供個人資料，以避免個資外洩或財物損失。如有疑義，可於營業時間洽央行或台灣銀行服務專線：（02）2357-1945、（02）2349-3293，或撥打「165」警政署反詐騙諮詢專線，查證是否為詐騙集團犯罪手法；若有民眾已於偽冒網站下單，切勿於貨到時付款，並可檢具相關違法事證資料，逕向檢調機關告發。

有關該詐騙訊息及不法行為，本行已通報警方，並配合司法調查，以維護民眾權益及本行聲譽。

關鍵字： 央行12強冠軍銀幣詐騙警示

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