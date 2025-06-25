CCL三雄搶AI商機！亞系外資同步調高目標價　台光電破千元

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）
記者高兆麟／綜合報導
隨著AI 自研晶片（ASIC）需求強勁成長，帶動CCL（銅箔層壓板）族群將受益，亞系外資在最新出爐報告中一口氣調高台光電（2383）、台燿（6274）以及聯茂（6213）目標價，其中台光電上看1054元。
CCL三雄今日股價收盤價分別為台光電下跌2元或0.23%、858元作收；台燿下跌2.5元或1.12%、221.5元作收、聯茂下跌0.2元或0.23%、87.5元作收。
亞系外資表示，ASIC 將在 2026年強勁成長，受惠CCL族群將持續提升規格，由博通 (Broadcom) 最新情況來推估，預估 ASIC營收（包括博通、Marvell 和世芯-KY Alchip合計）在 2023 ~2027年的年複合成長率達96%。
亞系外資指出， ASIC 的強勁需求不僅將讓CCL產業持續受惠，還將推動半導體規格持續升級，在追蹤的CCL族群中，台光電將成為最大 ASIC CCL供應商，同時預估台燿可能成為第二大供應商。
亞系外資此次將台光電目標價由795元調高至1054元，重申「買進」評等；台燿目標價由198元調高至280元，重申「買進」評等；聯茂目標價由76元調高至96元，重申「中立」評等。
讀者迴響