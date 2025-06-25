台塑四寶除息好兆頭！　台塑化挾油價走高填息5成

▲台塑企業內湖大樓。（圖／台塑提供）

記者巫彩蓮／台北報導

台塑四寶除息秀，今（25）日由台塑化（6505）打頭陣，每股配發0.8元股息，除息參考價35.95元，中東情勢緊張，國際油價蠢動，支撐台塑化除息首日股價走高到36.35元，填息幅度約5成。

台塑化現有股東人數逾10萬人，今日率先除息，緊接著台化（1326）、台塑（1301）、南亞（1303）分別在7月1日、7月15日、7月22日除息，每股除息金額0.5元、0.5元，以及0.7元。台塑四寶股東人數高達88.72萬人，隨著台塑化行情看俏集團股除息行情也受到期待。

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以往石化業存在七年景氣循環論調，惟此次中國大陸產能擴充幅度相當大，有七個一貫化石化工業區加入生產行列，為全球供應鏈帶來新挑戰，導致石化產業競爭白熱化，因此也打破以往七年景氣循環周期。

由於美國即將進入暑假駕車旺季，台塑化認為，汽油庫存比去年同期低2.5%，以及6月中國汽油出口比去年同期低四成，將使亞洲汽油基本面維持穩健，這都讓油價保持穩健且下檔有支撐。

由於新台幣兌美元匯率大幅升值，台塑預期，第二季各項產品平均銷售價格將低於第一季，展望第三季，進入聖誕節備貨期，包括裝飾用PVC、包裝用HDPE、飲料杯及水杯用PP、塗料與膠帶用AE等產品將迎來需求旺季。

由於對等關稅暫緩期間下游客戶積極備庫存，加上塑膠加工產品銷售穩定、工作天數增加，南亞第二季營收可望比第一季來得佳，展望第三季，預期在電子業旺季與高階材料布局帶動下，電子材料營收將持續成長。

台化預估第二季營收仍將低於第一季，主要原因價格下跌，第三季呈現量增價跌格局，第三季營收與第二季相當。