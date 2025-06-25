快訊／72萬股民注意！00940配0.04元　7／10除息

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

擁近72萬受益人的月配型台股ETF元大台灣價值高息（00940）今（25）日公告最新一次配息，每股配發0.04元，預定7月10日除息，8月1日入帳。

以今日收盤價9元估算，年化分配率達5.3%，較大盤現金殖利率的3.2%高。

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這是00940上市以來第13次公告配息，00940自去年7月首次除息配發0.05元以來，連續4次配息水準都在0.05元，去年11月、12月除息降至0.04元，今年1月至6月已連續配發0.03元，本次拉回0.04元，每張配息40元。

雖然配息金額較首次除息縮水，不過00940近12次除息次次填息，其中7次在除息當天完成填息，以去年12月花19天填息達陣最長。

台股進人除息旺季，逐步配發2024年獲利，上市櫃公司受惠Al供應鏈需求熱絡，金融、貨櫃航運等產業獲利亮眼，整體稅後純益達4.06兆元，年增38.2%，為史上次高水準，將體現於股息配發的增長，過去一段時間先行調整配息金額的月配高股息ETF，在獲得企業股息後也反映在配息金額調升之上。

統計千億級高股息ETF，自4/9台股低點以來至6/24反彈表現，0056上漲25.7%最高，其次即為00940的23.3%，00878、00919、00929績效介於20.8%至18.7%不等。

