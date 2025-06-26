快訊／台積電漲5元至1075　台股開盤下跌5點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數有漲有跌，台股今（26日）以22425.39點開出，指數下跌5.22點，跌幅0.02％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1075元，漲幅0.47％；鴻海（2317）維持平盤至162元；聯發科（2454）維持平盤至1295元；廣達（2382）上漲1元來到294元；長榮（2603）上漲1.5元至207元。
美股主要指數在前一交易日有漲有跌，道瓊工業指數終場下跌106.59點或0.25％，收在42982.43點；標準普爾500指數下跌0.02點或0.0％，收6092.16點；那斯達克指數上漲61.02點或0.31％，收在19973.55點；費城半導體指數上漲51.43點或0.95％，收5493.3點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|42982.43
|▼106.59
|▼0.25%
|S&P500
|6092.16
|▼0.02
|－-0.0%
|NASDAQ
|19973.55
|▲61.02
|▲0.31%
|費城半導體指數
|5493.3
|▲51.43
|▲0.95%
資料來源：證交所
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