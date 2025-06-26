快訊／台積電漲5元至1075　台股開盤下跌5點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數有漲有跌，台股今（26日）以22425.39點開出，指數下跌5.22點，跌幅0.02％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1075元，漲幅0.47％；鴻海（2317）維持平盤至162元；聯發科（2454）維持平盤至1295元；廣達（2382）上漲1元來到294元；長榮（2603）上漲1.5元至207元。

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美股主要指數在前一交易日有漲有跌，道瓊工業指數終場下跌106.59點或0.25％，收在42982.43點；標準普爾500指數下跌0.02點或0.0％，收6092.16點；那斯達克指數上漲61.02點或0.31％，收在19973.55點；費城半導體指數上漲51.43點或0.95％，收5493.3點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 42982.43 ▼106.59 ▼0.25% S&P500 6092.16 ▼0.02 －-0.0% NASDAQ 19973.55 ▲61.02 ▲0.31% 費城半導體指數 5493.3 ▲51.43 ▲0.95%

資料來源：證交所