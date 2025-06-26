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IEAT會員代表大會　展現年度服務成果、聚焦AI創新議題

▲IEAT召開年度會員大會，超過百位會員企業代表與會。（圖／IEAT提供）

▲IEAT召開年度會員大會，超過百位會員企業代表與會。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

台北市進出口商業同業公會(IEAT）今(26)日召開一年一度的會員代表大會，大會主席IEAT黃教漳理事長歡迎經濟部國際貿易署劉威廉署長等多位政府機關和公協會代表蒞會，與超過百名會員企業代表與會交流，展現年度服務成果、聚焦AI創新議題，是台灣貿易業界年度盛會。

黃教漳致詞時提到，公會第21屆會員大會代表改選近1年來，歷經國際經貿局勢變化與美國關稅政策影響，IEAT扮演產業與政府溝通重要平台，面對市場挑戰，都在第一時間啟動政策建言與應變機制，迅速反映業界需求。

而這一年來新增AI+Robotics、數位創新、寵物食品用品行業小組，並整合30個小組為5大群組，聚焦研議跨領域議題與掌握產業趨勢，讓IEAT在台灣產業更具代表性、更有發言權。

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▲IEAT黃教漳理事長(左上)、經濟部國際貿易劉威亷署長(右上)在大會上致詞；下圖獲獎會員同興實業賴錫湖董事長(左2)及吳正雄總經理(左1)、大豐貿易鄭凱仁副總經理(右1)與理事長及署長合影。（圖／IEAT提供）

▲IEAT黃教漳理事長(左上)、經濟部國際貿易劉威亷署長(右上)在大會上致詞；下圖左起同興實業吳正雄總經理、賴錫湖董事長、貿易署劉威亷署長、IEAT黃教漳理事長、大豐貿易鄭凱仁副總經理合影。（圖／IEAT提供）

今年大會共提出5個經貿興革建議案，包括強化國人自境外電商藥品採購之監管機制、調降中藥藥膳與方劑乾品食材進口關稅、取消飲料品貨物稅、提高公協會組團赴非美國地區參展補助等，有助於提高台灣產業環境發展與國際競爭力。

此外，IEAT在接軌國際與協助會員企業發展方面，也都有很好的成果，包括：全球姊妹會超過185個工商團體、創建2大國際商機平台媒合會員進口採購、推動數位貿易博覽會開創貿易新局、開辦貿易教育20年來養成數萬人才，這些斐然成果都是會員有目共睹。

貿易署劉署長致詞時也肯定IEAT是台灣推動貿易發展的重要支柱與堅強後盾，擁有雄厚的會員實力，為台灣注入經貿成長動能，他提到公會在黃理事長的卓越領導下，會務推動成果豐碩，並長期受貿易署委託辦理「補助企業參與海外展覽計畫」和「國際經貿青年培力計畫」，不但帶領產業拓展全球市場，也充分展現產官學攜手最佳典範。

▲上圖簡立峰博士演講時點出台灣產業目前遇到的機會與挑戰；下圖左起IEAT黃文榮秘書長、苑竣唐監事會召集人、沛星互動科技獨立董事簡立峰博士左4-經濟部國際貿易署劉威亷署長、IEAT黃教漳理事長、台灣商品檢測驗證中心林宗清執行長、-IEAT林宏銘副理事長、許介立副理事長合影（圖／IEAT提供）

▲上圖簡立峰博士演講時點出台灣產業目前遇到的機會與挑戰；下圖左起IEAT黃文榮秘書長、苑竣唐監事會召集人、沛星互動科技獨立董事簡立峰博士、經濟部國際貿易署劉威亷署長、IEAT黃教漳理事長、台灣商品檢測驗證中心林宗清執行長、-IEAT林宏銘副理事長、許介立副理事長合影（圖／IEAT提供）

IEAT目前擁有超過6,600家會員企業，會務目標之一即是協助會員企業業務成功發展，其中更有許多會員加入公會已超過70年，見證台灣經貿發展的各個重要時程，更與IEAT攜手同行，更善用會員服務資源。

今年度共有大豐貿易與同興實業2家會員企業加入公會滿70年，在會員代表大會上，公會以榮耀70會員獎表達敬意與肯定會員對台灣經貿發展的付出。

為協助產業代表掌握前瞻變局、強化企業競爭力，IEAT特別邀請沛星互動科技獨立董事簡立峰博士發表「AI時代：台灣產業機會與挑戰」專題演講，並點出「4個機會」幫助企業發展，包括：生產研發與管理優勢、軟硬體整合契機、百工百業AI加速運用及高齡社會帶來的跨世代合作潛力。企業唯有即時轉型、積極佈局，才能在變局中掌握未來。

展望下半年，全球供應鏈持續重組，IEAT會員憑藉著彈性與創新力，正可因應趨勢，掌握供應鏈在地化、低碳轉型、數位貿易等未來機會，公會也將在3大目標下穩健推展，持續攜手會員前進並掌握AI趨勢，為台灣貿易業開創出更多機會與嶄新局面。

關鍵字： IEAT會員代表大會　展現年度服務成果、聚焦AI創新議題

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