ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

長榮航空休士頓開航十週年　休士頓致贈大羚羊及巨型壁畫深化台美交流

▲▼長榮航空總經理孫嘉明(右)與休士頓動物園副園長Kevin Hodge (左)共同簽訂合作備忘錄，宣布由長榮航空贊助及擔任雄性Bongo大羚羊的專業運送任務。。（圖／長榮航提供）

▲長榮航空總經理孫嘉明(右)與休士頓動物園副園長Kevin Hodge (左)共同簽訂合作備忘錄。（圖／長榮航提供）

記者高兆麟／台北報導

長榮航空（2618）桃園-休士頓航線今年邁入開航10週年的重要里程碑，為歡慶這別具意義的時刻，長榮航空與休士頓旅遊局特別於休士頓動物園盛大舉辦「長榮航空飛航休士頓10週年慶祝記者會」，長榮航空總經理孫嘉明親自飛往當地，與休士頓市副市長Martha Castex-Tatum等貴賓，一起慶祝長榮航空在兩地文化交流及交通運輸上的卓越成就，共同迎接下一個緊密合作的10年。

長榮航空總經理孫嘉明表示：「長榮航空是台灣唯一一家飛航休士頓的航空公司，為連結兩地最重要的空中橋樑，開航初期即與休士頓旅遊局簽訂合作備忘錄，共同投入資源、開發旅遊市場，在雙方共同努力下，這10年來，從一開始的每週3班，成長到現在每週7班，透過長榮航空綿密的航網，旅客也可從台北轉往亞洲各大城市，休士頓航線的載客率常年都保持在9成，這是非常不容易的好成績，非常感謝休士頓所有的合作夥伴及旅客的支持，讓我們能為促進兩地經貿交流及旅遊產業發展盡一份心力。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

休士頓市副市長Martha Castex-Tatum表示：「感謝長榮航空在過去10年中，透過往返休士頓和台北的每日直飛航班，為休士頓的發展和經濟實力做出了足以自豪的貢獻。長榮航空的服務提升了休士頓在國際門戶的地位和聲譽，並促進當地的經貿和旅遊產業發展，以及台灣和其他亞洲地區文化和商業交流的機會，今天在此祝賀長榮航空達成重要的里程碑。」

休士頓市副市長Martha Castex-Tatum也親自頒發非常難得的「市長文告」(Proclamation)，訂定今日為「休士頓的長榮航空日」，由長榮航空總經理孫嘉明代表接下此榮耀，此為休士頓官方給予民間企業之最高認證，更代表休士頓300多萬居民對長榮航空的感謝及肯定，表揚長榮航空在過去10年來，為休士頓在旅遊產業、經貿發展及文化交流所付出的重要貢獻。長榮航空孫嘉明總經理也回贈長榮航空波音777-300ER飛機模型，祝福長榮航空與休士頓市展翅高飛，攜手共創更美好的未來。

休士頓旅遊局(Houston First)總裁Michael Heckman表示：「今年是長榮航空飛航休士頓10週年，休士頓市長及副市長都非常重視，因此休士頓旅遊局也整合了許多重要的單位共同慶賀並展開更進一步的合作。感謝長榮航空的參與和貢獻，很高興在2023年度造訪休士頓的遊客已經突破260萬，這個亮眼的成績對我們來說意義非凡，非常感謝能透過長榮航空遍佈全球的飛航網絡，讓旅客能搭機前往世界各地，未來我們將持續攜手，邁向下一個更美好的10年。」

「長榮航空飛航休士頓10週年慶祝記者會」現場賓客雲集，長榮航空也邀請在地長期合作的客、貨運業者共襄盛舉，為了進一步深化雙方的連結，此次特別選定休士頓動物園舉辦，有其背後的雙重意義，首先是休士頓動物園特別致贈珍貴的雄性Bongo大羚羊予台北市立動物園，由長榮航空總經理孫嘉明、休士頓動物園副園長Kevin Hodge共同簽訂合作備忘錄(MOU)，宣布長榮航空贊助及擔任專業運送的任務，確保其安全舒適地抵達台灣新家，目前台北市立動物園的大羚羊區僅有雌性大羚羊，雄性Bongo大羚羊抵達後，將可活化大羚羊區，令人期待。

其次是休士頓動物園邀請台灣BOUNCE和休士頓GONZO247兩位塗鴉藝術家共同於園內完成「I♡HOU & I♡YOU系列之續」的巨型壁畫，慶賀長榮航空飛航休士頓10週年。該作品巧妙帶出長榮航空為兩地重要的空中橋樑，將休士頓與台北兩地動物園的特色融入畫作之中，今年10月，這兩位塗鴉藝術家將搭乘長榮航空移師台北市立動物園，再度攜手創作另一幅大型壁畫，與今日在休士頓揭幕的作品遙相呼應，為兩地動物園的交流增添一抹藝術色彩。

為慶祝休士頓與台北市締結姐妹市關係64週年，長榮航空將與台北市政府共同推出特別觀光優惠專案「Taipei Your Next Adventure」，誠摯邀請休士頓市民搭乘長榮航空的直飛航班，親自體驗台北的獨特魅力與多樣好康。

長榮航空今年飛航休士頓10週年，同時也連續10年榮獲SKYTRAX五星級航空公司大獎，長榮航空也以此精神深耕北美航線超過30年，每週提供89個航班，是台灣布局北美航點最多、航班最密集的航空公司，期待透過桃園-休士頓、洛杉磯、舊金山、西雅圖、芝加哥、紐約、溫哥華和多倫多等客運航線，再加上今年10月3日將開航達拉斯直飛航線，從東岸到西岸，持續扮演連結北美的關鍵角色，透過多樣化的航線選擇及綿密的航班服務，延伸至美加百餘個內陸城巿，滿足全球不同客群的需求。

關鍵字： 長榮航空

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【17.3億一注獨得】威力彩頭獎獎落台中！彩券行接通知：嚇傻了

推薦閱讀

新台幣「28字頭」了　謝金河：拉大產業差距

新台幣「28字頭」了　謝金河：拉大產業差距

美國與各國貿易談判還在進行中，新台幣兌美元強勢升值，今（27）早見28字頭，財信傳媒董事長謝金河觀察到新台幣強勢升值，為各行各業帶來不同影響，他以「新台幣強升帶來了產業貧負差距加大」為題撰文，連經營穩健錢櫃前5月意外出現虧損，就是所持有美元部位，因新台幣升值認列匯損所致，8月即將公佈第二季季報，恐怕會因為匯損出現意外。

2025-06-27 11:17
光罩子公司群豐科技聲請破產　債務逾10億、母公司拋棄8300萬債權

光罩子公司群豐科技聲請破產　債務逾10億、母公司拋棄8300萬債權

上市公司光罩（2338）24日公告指出，旗下全資子公司群豐科技因長期虧損及資產不足以清償債務，已於本月13日向苗栗地方法院聲請宣告破產，債務金額高達新台幣10億5,793萬元，消息震撼半導體封裝測試業界。光罩評估後，決議拋棄對群豐公司8,300萬元資金貸與債權，藉此簡化資金結構並推進後續募資計畫。

2025-06-27 11:15
威力彩包牌注注中獎　花800元爽抱17.53億

威力彩包牌注注中獎　花800元爽抱17.53億

已連續34期摃龜的威力彩頭獎昨（26）日晚間終於開出，根據台彩公司表示，頭獎得主是「第二區包牌」，最終一舉抱走1個頭獎和7個貳獎，總中獎金額為17.53億元。

2025-06-27 11:08
6月消費信心寫逾1年低點　關稅台幣升值夾擊

6月消費信心寫逾1年低點　關稅台幣升值夾擊

中央大學今天公布6月消費者信心指數為63.7點，創逾1年低點，且6項分項指標全下降。中央大學經濟系教授吳大任表示，6月有中東戰事干擾，關稅不確定性與新台幣升值雙重壓力夾擊，已衝擊廠商信心，使下半年景氣展望趨於保守。

2025-06-27 12:14
廣達下周一除息13元　棄息賣壓出籠、跌逾1%

廣達下周一除息13元　棄息賣壓出籠、跌逾1%

廣達預計下周一（30日）除息13元，昨（26）日挾著輝達股價創新高題材，一度衝高到296元創下近半年新高，而今（27）日棄息賣壓出籠，開低走低，最低來到285元，截至11點30分成交量逾1.2萬張。

2025-06-27 11:30
加油要快！　國內油價下周估漲0.3~0.4元

加油要快！　國內油價下周估漲0.3~0.4元

油價下周要大漲！由於受到近期韓國油價相對較低，中油啟動亞鄰機制吸收，吸收後，預估國內汽油下周仍將調漲0.3~0.4元、柴油調漲0.4~0.5元，重返近2個月高點。

2025-06-27 12:45
長榮航空休士頓開航十週年　休士頓致贈大羚羊及巨型壁畫深化台美交流

長榮航空休士頓開航十週年　休士頓致贈大羚羊及巨型壁畫深化台美交流

長榮航空（2618）桃園-休士頓航線今年邁入開航10週年的重要里程碑，為歡慶這別具意義的時刻，長榮航空與休士頓旅遊局特別於休士頓動物園盛大舉辦「長榮航空飛航休士頓10週年慶祝記者會」，長榮航空總經理孫嘉明親自飛往當地，與休士頓市副市長Martha Castex-Tatum等貴賓，一起慶祝長榮航空在兩地文化交流及交通運輸上的卓越成就，共同迎接下一個緊密合作的10年。

2025-06-27 11:31
台幣狂升台積電還能買？台股8月再創高？　杜金龍解析

台幣狂升台積電還能買？台股8月再創高？　杜金龍解析

近日台股收復年線，而年線一般又被認為是市場多空分界線，台股是否重返多頭行情，引發市場熱議。股市老先覺杜金龍要大家安心，他以波浪理論分析，台股還在上升波段中，有機會挑戰24416高點。而台積電則是他的主要持股，不只自己賺，他也教女兒一起買，兩人帳上獲利滿滿。

2025-06-27 11:18
「0.19要到了？」現在換日圓史上最便宜　網滿手日幣：還想繼續換

「0.19要到了？」現在換日圓史上最便宜　網滿手日幣：還想繼續換

日圓走貶，台銀日圓現鈔牌告賣出價今（27）日上午9時以後，最低一度出現「0.2042」的價位，創下史上最低。對此，就有不少網友熱議此事，紛紛直呼「傳說中的0.19要到了嗎」、「滿手日幣，但還是想繼續換」、「窮到只剩下日幣了」。

2025-06-27 10:47
錢櫃併好樂迪爆內線！2公司高層一起搞　前董座賠千萬還被起訴

錢櫃併好樂迪爆內線！2公司高層一起搞　前董座賠千萬還被起訴

兩大KTV龍頭錢櫃、好樂迪在2019年間傳出合併消息，時任好樂迪董事長顏瓊章和錢櫃營運長榮建勳等人，涉嫌在重訊公告前進場買賣2公司股票，雖然最後顏瓊章擬制性虧損1238萬元、榮建勳擬制性虧損2萬餘元，台北地檢署仍認定觸犯《證交法》內線交易罪嫌，27日將顏、榮等5人提起公訴。

2025-06-27 10:26

讀者迴響

熱門新聞

即／威力彩17.3億得主「包牌」　爽中7個貳獎

「0.19要到了嗎？」　網滿手日幣：想繼續換

威力彩飆17.5億　詹惟中曝「3生年尾數」財運旺

威力彩包牌注注中獎　花800元爽抱17.53億

即／威力彩17.3億一注獨得　獎落台中

威力彩17.3億頭獎一注獨得　彩券行鎮店法寶曝光

好市多高層飛台中催生3號店　「這4處」覓地

新台幣「28字頭」了　謝金河：拉大產業差距

光罩子公司群豐科技聲請破產　債務逾10億、母公司拋棄8300萬債權

「若無1000億撥補」　10月電價可能漲

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【邊牧神反擊！】迴轉抓人快狠準　主人也逃不掉XD

【逃命第一視角】217公尺貨船失控　撞蘇伊士運河港口

【猛踩油門燒胎】74歲翁逆撞工程車！驚見他中風倒駕駛座

新北矽谷就在土城！產業、交通、居住三箭齊發　翻轉城市黃金契機

【想瞞天過海？】陸女腿綁「105片遊戲片」想闖關！　海關人員見她「走路卡卡」秒攔下

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366