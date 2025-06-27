長榮航空休士頓開航十週年　休士頓致贈大羚羊及巨型壁畫深化台美交流

▲長榮航空總經理孫嘉明(右)與休士頓動物園副園長Kevin Hodge (左)共同簽訂合作備忘錄。（圖／長榮航提供）

記者高兆麟／台北報導

長榮航空（2618）桃園-休士頓航線今年邁入開航10週年的重要里程碑，為歡慶這別具意義的時刻，長榮航空與休士頓旅遊局特別於休士頓動物園盛大舉辦「長榮航空飛航休士頓10週年慶祝記者會」，長榮航空總經理孫嘉明親自飛往當地，與休士頓市副市長Martha Castex-Tatum等貴賓，一起慶祝長榮航空在兩地文化交流及交通運輸上的卓越成就，共同迎接下一個緊密合作的10年。

長榮航空總經理孫嘉明表示：「長榮航空是台灣唯一一家飛航休士頓的航空公司，為連結兩地最重要的空中橋樑，開航初期即與休士頓旅遊局簽訂合作備忘錄，共同投入資源、開發旅遊市場，在雙方共同努力下，這10年來，從一開始的每週3班，成長到現在每週7班，透過長榮航空綿密的航網，旅客也可從台北轉往亞洲各大城市，休士頓航線的載客率常年都保持在9成，這是非常不容易的好成績，非常感謝休士頓所有的合作夥伴及旅客的支持，讓我們能為促進兩地經貿交流及旅遊產業發展盡一份心力。」

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休士頓市副市長Martha Castex-Tatum表示：「感謝長榮航空在過去10年中，透過往返休士頓和台北的每日直飛航班，為休士頓的發展和經濟實力做出了足以自豪的貢獻。長榮航空的服務提升了休士頓在國際門戶的地位和聲譽，並促進當地的經貿和旅遊產業發展，以及台灣和其他亞洲地區文化和商業交流的機會，今天在此祝賀長榮航空達成重要的里程碑。」

休士頓市副市長Martha Castex-Tatum也親自頒發非常難得的「市長文告」(Proclamation)，訂定今日為「休士頓的長榮航空日」，由長榮航空總經理孫嘉明代表接下此榮耀，此為休士頓官方給予民間企業之最高認證，更代表休士頓300多萬居民對長榮航空的感謝及肯定，表揚長榮航空在過去10年來，為休士頓在旅遊產業、經貿發展及文化交流所付出的重要貢獻。長榮航空孫嘉明總經理也回贈長榮航空波音777-300ER飛機模型，祝福長榮航空與休士頓市展翅高飛，攜手共創更美好的未來。

休士頓旅遊局(Houston First)總裁Michael Heckman表示：「今年是長榮航空飛航休士頓10週年，休士頓市長及副市長都非常重視，因此休士頓旅遊局也整合了許多重要的單位共同慶賀並展開更進一步的合作。感謝長榮航空的參與和貢獻，很高興在2023年度造訪休士頓的遊客已經突破260萬，這個亮眼的成績對我們來說意義非凡，非常感謝能透過長榮航空遍佈全球的飛航網絡，讓旅客能搭機前往世界各地，未來我們將持續攜手，邁向下一個更美好的10年。」

「長榮航空飛航休士頓10週年慶祝記者會」現場賓客雲集，長榮航空也邀請在地長期合作的客、貨運業者共襄盛舉，為了進一步深化雙方的連結，此次特別選定休士頓動物園舉辦，有其背後的雙重意義，首先是休士頓動物園特別致贈珍貴的雄性Bongo大羚羊予台北市立動物園，由長榮航空總經理孫嘉明、休士頓動物園副園長Kevin Hodge共同簽訂合作備忘錄(MOU)，宣布長榮航空贊助及擔任專業運送的任務，確保其安全舒適地抵達台灣新家，目前台北市立動物園的大羚羊區僅有雌性大羚羊，雄性Bongo大羚羊抵達後，將可活化大羚羊區，令人期待。

其次是休士頓動物園邀請台灣BOUNCE和休士頓GONZO247兩位塗鴉藝術家共同於園內完成「I♡HOU & I♡YOU系列之續」的巨型壁畫，慶賀長榮航空飛航休士頓10週年。該作品巧妙帶出長榮航空為兩地重要的空中橋樑，將休士頓與台北兩地動物園的特色融入畫作之中，今年10月，這兩位塗鴉藝術家將搭乘長榮航空移師台北市立動物園，再度攜手創作另一幅大型壁畫，與今日在休士頓揭幕的作品遙相呼應，為兩地動物園的交流增添一抹藝術色彩。

為慶祝休士頓與台北市締結姐妹市關係64週年，長榮航空將與台北市政府共同推出特別觀光優惠專案「Taipei Your Next Adventure」，誠摯邀請休士頓市民搭乘長榮航空的直飛航班，親自體驗台北的獨特魅力與多樣好康。

長榮航空今年飛航休士頓10週年，同時也連續10年榮獲SKYTRAX五星級航空公司大獎，長榮航空也以此精神深耕北美航線超過30年，每週提供89個航班，是台灣布局北美航點最多、航班最密集的航空公司，期待透過桃園-休士頓、洛杉磯、舊金山、西雅圖、芝加哥、紐約、溫哥華和多倫多等客運航線，再加上今年10月3日將開航達拉斯直飛航線，從東岸到西岸，持續扮演連結北美的關鍵角色，透過多樣化的航線選擇及綿密的航班服務，延伸至美加百餘個內陸城巿，滿足全球不同客群的需求。