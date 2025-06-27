德翔海運推動數位治理與永續轉型　啟動ERP升級與綠色合作

▲德翔海運推動數位轉型，啟動資訊系統升級。（圖／德翔海運提供）

記者張佩芬／台北報導

德翔海運今年6月正式與韓國智慧航運IT解決方案供應商CyberLogitec（CLT）完成簽約，將導入其旗艦ERP系統ALLEGRO，作為營運流程整合與數位治理的核心平台。此舉標誌著德翔海運數位轉型的重要里程碑，有助於提升營運效率並支援多地據點的資訊整合與管理。

CLT成立於2000年，專注於航運、港口與物流產業的資訊系統建設，其ALLEGRO系統具備航線排程、艙位管理、碼頭與設施管理、財務結算等核心模組，支援多站點部署與集中控管，已被多家亞太地區航商採用。德翔海運透過導入ALLEGRO，期望提升作業效率、數據整合能力與決策透明度，強化營運韌性與市場應變速度。

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除核心營運系統升級外，德翔海運致力於提升人力資源數位化管理，已導入數位薪資管理系統，實現流程數位化，提升組織效率與員工體驗，支持環保與數位轉型目標。

同時，配合公司治理政策，德翔海運亦同步強化誠信經營與法遵文化，法遵室預計於2025年下半年推動四項主題教育訓練課程，涵蓋競爭法遵循、國際制裁規範、員工行為準則與個資保護、以及反貪腐與反賄賂議題，持續從制度與人員兩端健全治理架構，落實對股東、客戶與社會的信賴承諾。

前瞻應對氣候風險 提前部署減碳對策

面對全球環保法規趨嚴，德翔海運已啟動針對國際海事組織（IMO）將於2027年實施的全球燃油密集度指標（GFI）與2030年減碳目標的內部風險研議與策略擬定。公司正聚焦於船隊營運效率、技術與操作管理措施，並評估燃料轉型、船舶汰換與新造船計畫等方向，提前部署應對方案。

▲德翔海運持續深化綠色供應鏈合作。（圖／德翔海運提供）



深化低碳靠港作業，德翔海運與招商局港口共築綠色供應鏈

面對全球減碳壓力升溫與區域永續要求日趨嚴格，德翔海運近年積極推動靠港作業減碳行動，持續優化航線佈局與碼頭協作模式。為提升亞太區域運輸的永續韌性，德翔海運亦加強與具備綠色轉型能力的碼頭營運商合作，攜手打造更具效率與環保效益的海運供應鏈。

根據招商局港口《2024年環境、社會及管治（ESG）報告》指出，其位於華南地區的營運中心（涵蓋赤灣、蛇口、媽灣等港區）近年來積極投入綠色設施升級與智慧技術建設，包括投入185臺新能源電動拖車，導入70輛新能源自動駕駛集卡，並建置相應充電基礎設施，提升碼頭作業的能源效率與自動化程度。

除載具與設備更新外，華南營運中心亦持續拓展再生能源應用，推動屋頂型與區域光伏發電系統建置；能源管理方面，則導入ECM平台，串聯超過1,900台設備進行即時能耗監控，並透過自主研發系統強化作業調度與減碳效率。

▲德翔海運為亞太供應鏈注入更穩健的綠色競爭力。（圖／德翔海運提供）

德翔海運表示，未來將持續優先選擇具備再生能源設備、岸電服務與數位化能源管理能力的合作碼頭，強化靠港減碳成效，並推動區域內碼頭與航商間的永續合作。透過與招商局港口等夥伴的協同，德翔海運期望在提升營運效率的同時，也為亞太供應鏈注入更穩健的綠色競爭力。

深耕社區連結 實踐企業社會責任

在社會參與方面，德翔海運近期亦於日本與香港等地陸續積極展開社區參與行動，包含參與冷凍櫃體驗展出、清掃街道環境、捐助白米予兒童食堂與福利機構等公益活動，持續深化與在地社群的連結，實踐企業社會責任。