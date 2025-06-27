ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

德翔海運推動數位治理與永續轉型　啟動ERP升級與綠色合作

▲德翔。（圖／德翔）

▲德翔海運推動數位轉型，啟動資訊系統升級。（圖／德翔海運提供）

記者張佩芬／台北報導

德翔海運今年6月正式與韓國智慧航運IT解決方案供應商CyberLogitec（CLT）完成簽約，將導入其旗艦ERP系統ALLEGRO，作為營運流程整合與數位治理的核心平台。此舉標誌著德翔海運數位轉型的重要里程碑，有助於提升營運效率並支援多地據點的資訊整合與管理。

CLT成立於2000年，專注於航運、港口與物流產業的資訊系統建設，其ALLEGRO系統具備航線排程、艙位管理、碼頭與設施管理、財務結算等核心模組，支援多站點部署與集中控管，已被多家亞太地區航商採用。德翔海運透過導入ALLEGRO，期望提升作業效率、數據整合能力與決策透明度，強化營運韌性與市場應變速度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除核心營運系統升級外，德翔海運致力於提升人力資源數位化管理，已導入數位薪資管理系統，實現流程數位化，提升組織效率與員工體驗，支持環保與數位轉型目標。

同時，配合公司治理政策，德翔海運亦同步強化誠信經營與法遵文化，法遵室預計於2025年下半年推動四項主題教育訓練課程，涵蓋競爭法遵循、國際制裁規範、員工行為準則與個資保護、以及反貪腐與反賄賂議題，持續從制度與人員兩端健全治理架構，落實對股東、客戶與社會的信賴承諾。

前瞻應對氣候風險　提前部署減碳對策

面對全球環保法規趨嚴，德翔海運已啟動針對國際海事組織（IMO）將於2027年實施的全球燃油密集度指標（GFI）與2030年減碳目標的內部風險研議與策略擬定。公司正聚焦於船隊營運效率、技術與操作管理措施，並評估燃料轉型、船舶汰換與新造船計畫等方向，提前部署應對方案。

▲德翔。（圖／德翔）

▲德翔海運持續深化綠色供應鏈合作。（圖／德翔海運提供）
深化低碳靠港作業，德翔海運與招商局港口共築綠色供應鏈

面對全球減碳壓力升溫與區域永續要求日趨嚴格，德翔海運近年積極推動靠港作業減碳行動，持續優化航線佈局與碼頭協作模式。為提升亞太區域運輸的永續韌性，德翔海運亦加強與具備綠色轉型能力的碼頭營運商合作，攜手打造更具效率與環保效益的海運供應鏈。

根據招商局港口《2024年環境、社會及管治（ESG）報告》指出，其位於華南地區的營運中心（涵蓋赤灣、蛇口、媽灣等港區）近年來積極投入綠色設施升級與智慧技術建設，包括投入185臺新能源電動拖車，導入70輛新能源自動駕駛集卡，並建置相應充電基礎設施，提升碼頭作業的能源效率與自動化程度。

除載具與設備更新外，華南營運中心亦持續拓展再生能源應用，推動屋頂型與區域光伏發電系統建置；能源管理方面，則導入ECM平台，串聯超過1,900台設備進行即時能耗監控，並透過自主研發系統強化作業調度與減碳效率。

▲德翔。（圖／德翔海運提供）

▲德翔海運為亞太供應鏈注入更穩健的綠色競爭力。（圖／德翔海運提供）

德翔海運表示，未來將持續優先選擇具備再生能源設備、岸電服務與數位化能源管理能力的合作碼頭，強化靠港減碳成效，並推動區域內碼頭與航商間的永續合作。透過與招商局港口等夥伴的協同，德翔海運期望在提升營運效率的同時，也為亞太供應鏈注入更穩健的綠色競爭力。

深耕社區連結　實踐企業社會責任

在社會參與方面，德翔海運近期亦於日本與香港等地陸續積極展開社區參與行動，包含參與冷凍櫃體驗展出、清掃街道環境、捐助白米予兒童食堂與福利機構等公益活動，持續深化與在地社群的連結，實踐企業社會責任。

關鍵字： 德翔海運推動數位治理與永續轉型　啟動ERP升級與綠色合作

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【戴70萬Cartier鑽錶】金正恩愛女「豪奢打扮」比過媽媽

推薦閱讀

新台幣「28字頭」了　謝金河：拉大產業差距

新台幣「28字頭」了　謝金河：拉大產業差距

美國與各國貿易談判還在進行中，新台幣兌美元強勢升值，今（27）早見28字頭，財信傳媒董事長謝金河觀察到新台幣強勢升值，為各行各業帶來不同影響，他以「新台幣強升帶來了產業貧負差距加大」為題撰文，連經營穩健錢櫃前5月意外出現虧損，就是所持有美元部位，因新台幣升值認列匯損所致，8月即將公佈第二季季報，恐怕會因為匯損出現意外。

2025-06-27 11:17
光罩子公司群豐科技聲請破產　債務逾10億、母公司拋棄8300萬債權

光罩子公司群豐科技聲請破產　債務逾10億、母公司拋棄8300萬債權

上市公司光罩（2338）24日公告指出，旗下全資子公司群豐科技因長期虧損及資產不足以清償債務，已於本月13日向苗栗地方法院聲請宣告破產，債務金額高達新台幣10億5,793萬元，消息震撼半導體封裝測試業界。光罩評估後，決議拋棄對群豐公司8,300萬元資金貸與債權，藉此簡化資金結構並推進後續募資計畫。

2025-06-27 11:15
威力彩包牌注注中獎　花800元爽抱17.53億

威力彩包牌注注中獎　花800元爽抱17.53億

已連續34期摃龜的威力彩頭獎昨（26）日晚間終於開出，根據台彩公司表示，頭獎得主是「第二區包牌」，最終一舉抱走1個頭獎和7個貳獎，總中獎金額為17.53億元。

2025-06-27 11:08
6月消費信心寫逾1年低點　關稅台幣升值夾擊

6月消費信心寫逾1年低點　關稅台幣升值夾擊

中央大學今天公布6月消費者信心指數為63.7點，創逾1年低點，且6項分項指標全下降。中央大學經濟系教授吳大任表示，6月有中東戰事干擾，關稅不確定性與新台幣升值雙重壓力夾擊，已衝擊廠商信心，使下半年景氣展望趨於保守。

2025-06-27 12:14
廣達下周一除息13元　棄息賣壓出籠、跌逾1%

廣達下周一除息13元　棄息賣壓出籠、跌逾1%

廣達預計下周一（30日）除息13元，昨（26）日挾著輝達股價創新高題材，一度衝高到296元創下近半年新高，而今（27）日棄息賣壓出籠，開低走低，最低來到285元，截至11點30分成交量逾1.2萬張。

2025-06-27 11:30
加油要快！　國內油價下周估漲0.3~0.4元

加油要快！　國內油價下周估漲0.3~0.4元

油價下周要大漲！由於受到近期韓國油價相對較低，中油啟動亞鄰機制吸收，吸收後，預估國內汽油下周仍將調漲0.3~0.4元、柴油調漲0.4~0.5元，重返近2個月高點。

2025-06-27 12:45
台幣升值逼債蛙竄逃！　台灣投資人狂拋美債ETF逾950億元

台幣升值逼債蛙竄逃！　台灣投資人狂拋美債ETF逾950億元

新台幣升勢兇猛，今（27）日兌美元匯率一舉衝破29元整數大關，睽違三年多再現28字頭。面對新台幣升值，債蛙淌血，根據《彭博》報導，台灣投資人正以新冠疫情爆發以來最快的速度拋售其持有的以美國債券為主的ETF，突顯出「拋售美國資產」的勢頭，這可能會進一步推升新台幣匯率。

2025-06-27 15:43
德翔海運推動數位治理與永續轉型　啟動ERP升級與綠色合作

德翔海運推動數位治理與永續轉型　啟動ERP升級與綠色合作

德翔海運今年6月正式與韓國智慧航運IT解決方案供應商CyberLogitec（CLT）完成簽約，將導入其旗艦ERP系統ALLEGRO，作為營運流程整合與數位治理的核心平台。此舉標誌著德翔海運數位轉型的重要里程碑，有助於提升營運效率並支援多地據點的資訊整合與管理。

2025-06-27 15:19
虎山股東會通過配息約3.5元　因應關稅加速對美投資

虎山股東會通過配息約3.5元　因應關稅加速對美投資

汽車零組件大廠虎山 (7736) 今日召開股東常會，通過 2024 年度財報與盈餘分配案，每股分派現金股利 3.51968243 元，殖利率換算約 3.45%。除了通過例行性議案與股利發放外，董事長陳映志也說明 2025 年營運展望，並針對關稅與匯率的「川普亂流」提出虎山積極應對市場變化的策略。

2025-06-27 15:03
快訊／對等關稅不利前景、庫存貨已多　歐美線7月1日不漲價了

快訊／對等關稅不利前景、庫存貨已多　歐美線7月1日不漲價了

昨(26)日才發通知給客戶，提出歐美線7月1日漲價計畫的多數貨櫃船公司，今日紛紛決定不漲價了，大型攬貨公司高階分析，對等關稅暫緩期7月9日到期是一大主因，另之前搶運的貨太多，庫存已多，也讓目前貨量沒有預期的多，估計第三季旺季不會太旺。

2025-06-27 14:54

讀者迴響

熱門新聞

即／威力彩17.3億得主「包牌」　爽中7個貳獎

「0.19要到了嗎？」　網滿手日幣：想繼續換

威力彩包牌注注中獎　花800元爽抱17.53億

威力彩飆17.5億　詹惟中曝「3生年尾數」財運旺

即／威力彩17.3億一注獨得　獎落台中

威力彩17.3億頭獎一注獨得　彩券行鎮店法寶曝光

新台幣「28字頭」了　謝金河：拉大產業差距

好市多高層飛台中催生3號店　「這4處」覓地

光罩子公司群豐科技聲請破產　債務逾10億、母公司拋棄8300萬債權

加油要快！　國內油價下周估漲0.3~0.4元

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【邊牧神反擊！】迴轉抓人快狠準　主人也逃不掉XD

【逃命第一視角】217公尺貨船失控　撞蘇伊士運河港口

【猛踩油門燒胎】74歲翁逆撞工程車！驚見他中風倒駕駛座

新北矽谷就在土城！產業、交通、居住三箭齊發　翻轉城市黃金契機

【想瞞天過海？】陸女腿綁「105片遊戲片」想闖關！　海關人員見她「走路卡卡」秒攔下

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366