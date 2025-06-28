世界先進新加坡廠12吋廠進度順利　董座：有機會提前量產

▲世界先進董事長方略。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／桃園報導

晶圓代工大廠世界先進（5347）今日於埔心牧場舉行野餐家庭日，董座方略接受媒體聯訪時，針對新加坡廠進度也樂觀表示，目前所有工程進度都相當順利，甚至有超前，針對需求也有感受到很多客戶展現較大的興趣，所以目前正在積極溝通中。

方略表示，世界先進新加坡的12吋廠進展，自從去年第四季破土開始，經過了八個月的努力，現在所有的工程進展都相當的順利，甚至有超前的狀況，即使在目前不確定性的狀況下，客戶都還是積極的，公司也準備在今年第四季會開始移進機台設備，在2026年的下半年，這個12吋廠會有準備產出sample 給客戶來看，目前2027年第一季的量產的行程不變，甚至有可能會超前，在執行方面進度都相當良好。

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方略也指出，在地緣政治的這種不確定性下，這幾個月來是有感受到很多的客戶對新加坡的12吋廠展現比較大的興趣，所以現在正在跟這些客戶積極的溝通，看怎麼樣來支持他們。

至於相關人才需求，方略也說，12吋廠馬上就要開始進機了，所以員工都已經大部分到位了，新加坡招募是全球招募，是有新加坡人，也有有臺灣過去的，但是也有全球九個不同國籍的人參與其中，新加坡社會其實很容易吸引這個全球的外籍人士，所以現在在招募上也都還算順利。