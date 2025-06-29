ATM提款注意！3家日額縮至10萬元　合庫銀7／29跟進

▲ATM領錢注意，銀行為打詐限縮單日提領額度。（圖／記者劉維榛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

金融機構打詐動作持續擴大，繼國泰世華銀等3業者對金融卡透過自動櫃員機（ATM）每日提領限額縮至10萬元後，金融卡流通卡數超過733萬張的合庫銀也宣布即將在7月29日跟進調整，習慣透過ATM提領大筆資金的民眾要多多注意。

合庫銀目前ATM提款領限規定每張金融卡每日上限是15萬元，不過為了防治詐騙，7月29日以後將會降至10萬元。

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隨著防詐考量，銀行ATM提款、轉帳規範愈來愈嚴格，目前包括國泰世華銀、第一銀與中華郵政旗下ATM透過金融卡自行提領單日上限皆為10萬元，合庫銀也即將跟進。

理專表示，各銀行ATM提領單日上限規範不同，以台新銀、玉山銀、北富銀、滙豐銀行等多家銀行ATM透過金融卡單日提款上限為15萬元，中信銀則為12萬元，民眾需多加注意。

除了在金融卡提款日限額下手以外，兆豐銀也向外公告，為力阻ATM成為防詐破口，即日起將部分ATM導入AI臉部遮蔽辨識技術、升級ATM安全機制，只要在使用ATM時出現配戴口罩、安全帽遮住臉部五官或使用手機通話等可疑行為，經系統辨識後，ATM就會發出警示音，藉此即時阻斷可能的詐騙行為。