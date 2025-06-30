資誠所長異動　52歲徐聖忠明正式上任

▲資誠會計師事務所新任所長徐聖忠。（圖／記者陳瑩欣翻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

國內四大跨國會計師事務所之一的資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）高層異動，所長周建宏於2025年6月30日卸任所長職位，7月1日起由現年52歲的會計師徐聖忠接任資誠聯合會計師事務所所長。周建宏交棒後，將持續擔任財團法人資誠教育基金會董事長，培育國內外優秀人才，建構終身教育環境，並促進國內外學術交流。

徐聖忠為台灣大學會計研究所碩士畢業，目前為全心投控（2718）、群創（3231）等上市公司簽證會計師，並曾擔任資誠聯合會計師事務所審計服務部營運長、PwC兩岸資本市場規劃負責會計師、中華民國公司經營發展協會董事、財團法人證券暨期貨市場發展基金會講師、台北市政府新創計畫顧問、司法院法官學院講師等。

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徐聖忠表示，接任所長後，將持續發揮PwC Taiwan的影響力，對客戶、員工、社會大眾及合夥組織等四大利害關係人創造更大價值：

一、對客戶創造價值：運用生成式AI等新科技協助客戶轉型、重塑商業模式，協助客戶將AI落地轉化為商業成果，創造嶄新商業價值。並持續提供客戶整合性的全方位服務，擴大服務廣度，更加聆聽客戶意見回饋，確保服務品質符合客戶期待，以創造差異化。

二、對員工創造價值：除了持續提升薪資福利，也給予員工更多的主導權，包括彈性工時、彈性工作地點、彈性服裝規定等，未來將推動員工的跨部門輪調，以拓展員工視野並促進部門合作。

三、對社會大眾創造價值：PwC Taiwan在台灣成立55年來，堅守品質與誠信，受到社會大眾、主管機關和學校機構的信任，未來將持續強化對社會的價值，提供企業與公部門重大議題的解決方案。

四、對合夥組織創造價值：PwC Taiwan的內部治理機制將更透明，並持續精進品質管理機制，落實及遵守主管機關與PwC Global的規範及要求。未來，將持續投資生成式AI，提升內部工作效率，並致力於推動「負責任的AI」（Responsible AI）。