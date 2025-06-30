外媒點名「怪物級股票」　台積電、亞馬遜成未來10年必備標的

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

美國知名投資媒體《The Motley Fool》分析師Geoffrey Seiler近日撰文，點名未來十年最值得長期持有的兩檔「怪物級」股票，包括台積電與亞馬遜，認為兩家公司分別在先進晶片製造與雲端服務領域取得難以撼動的領先地位，可望持續受惠AI浪潮，為投資人帶來可觀回報。

根據報導指出，AI預計在2030年前為全球GDP帶來高達16兆美元的貢獻，各大科技巨頭包括輝達、微軟、亞馬遜、Alphabet（Google母公司）等，皆投入數兆美元興建資料中心，推升對高階處理器的需求。台積電作為全球最先進的晶片代工廠，自然成為關鍵供應鏈核心之一。

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目前台積電掌握近9成先進製程晶片的市佔，受AI應用推升，營收與獲利持續強勁。公司高層預估，今年AI相關營收將較去年翻倍成長。市場分析則看好，台積電2026財年營收可望達到420億美元，年增16%。今年第一季每股盈餘為13.94元新台幣（約合每單位ADR 2.12美元），展現其卓越的獲利能力。

雖然部分投資人擔心AI熱潮降溫可能影響高效能晶片需求，但目前科技巨頭建置AI基礎設施的腳步並未停歇，代表對台積電產品的需求仍具成長空間。

另一方面，亞馬遜同樣是AI革命中的「隱形贏家」。旗下的亞馬遜雲端服務（AWS）目前為全球規模最大的公有雲平台，市佔率高達30%，遠超微軟的21%與Google的12%。隨著AI應用對雲端運算資源的需求不斷增加，AWS也同步受惠，成為亞馬遜營運的關鍵成長動能。

根據高盛預測，全球雲端市場規模可望在2030年擴大至2兆美元。亞馬遜今年第一季AWS營收年增17%，達293億美元，營業利益達115億美元，是其電商業務獲利的兩倍之多。

除雲端之外，亞馬遜的廣告業務同樣亮眼，第一季銷售額年增18%至近140億美元，成為成長最快的收入來源。eMarketer預估，亞馬遜在美國數位廣告市場的市佔率將由2022年的12%提升至2027年的17%。

Seiler強調，即使短期市場波動加劇，台積電與亞馬遜仍是各自領域的領導者，具備穩定的競爭優勢與長線投資價值。他建議具長遠眼光的投資人，可將這兩家公司視為組合中的核心持股，為未來十年創造豐厚報酬。