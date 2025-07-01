快訊／台積電漲20元至1080　台股大漲逾240點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（1日）以22419.74點開出，指數大漲163.72點，漲幅0.74％。隨後漲勢擴大至240點以上，向22500靠攏。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1080元，漲幅1.89％；鴻海（2317）上漲0.5元至161.5元；聯發科（2454）上漲15元至1265元；廣達（2382）上漲2.5元來到277元；長榮（2603）上漲1.5元至200.5元。

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美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲275.5點或0.63％，收在44094.77點；標準普爾500指數上漲31.88點或0.52％，收6204.95點；那斯達克指數上漲96.27點或0.47％，收在20369.73點；費城半導體指數上漲1.55點或0.03％，收5546.54點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 44094.77 ▲275.5 ▲0.63% S&P500 6204.95 ▲31.88 ▲0.52% NASDAQ 20369.73 ▲96.27 ▲0.47% 費城半導體指數 5546.54 ▲1.55 ▲0.03%

資料來源：證交所