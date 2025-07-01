快訊／台積電漲20元至1080　台股大漲逾240點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面收漲，台股今（1日）以22419.74點開出，指數大漲163.72點，漲幅0.74％。隨後漲勢擴大至240點以上，向22500靠攏。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1080元，漲幅1.89％；鴻海（2317）上漲0.5元至161.5元；聯發科（2454）上漲15元至1265元；廣達（2382）上漲2.5元來到277元；長榮（2603）上漲1.5元至200.5元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲275.5點或0.63％，收在44094.77點；標準普爾500指數上漲31.88點或0.52％，收6204.95點；那斯達克指數上漲96.27點或0.47％，收在20369.73點；費城半導體指數上漲1.55點或0.03％，收5546.54點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|44094.77
|▲275.5
|▲0.63%
|S&P500
|6204.95
|▲31.88
|▲0.52%
|NASDAQ
|20369.73
|▲96.27
|▲0.47%
|費城半導體指數
|5546.54
|▲1.55
|▲0.03%
資料來源：證交所
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